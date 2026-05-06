مراد مكرم: ما يقدمه الزمالك هذا الموسم معجزة رغم الغيابات والأزمات

أشاد الفنان مراد مكرم بما يقدمه فريق الزمالك خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن الفريق يواجه ظروفًا صعبة منذ بداية العام، رغم استمراره في المنافسة على البطولات.

وكتب مراد مكرم عبر حسابه على «فيسبوك»: «الزمالك من شهر يناير بيلعب بـ15 لاعب أول عن آخر، وبقوا 14 بعد إصابة عمر جابر، عرفتوا ليه بنقول معجزة».

وأضاف أن اللاعبين يعانون أيضًا من أزمات مختلفة، مشيرًا إلى أن الفريق يواصل القتال رغم الظروف، قائلًا: «لك الله يا زمالك، أيا كانت النتيجة في نهاية الدوري والكونفدرالية أنا راضي».

كما أكد مراد مكرم أن الكثير من المحللين كانوا يتوقعون ابتعاد الزمالك عن المنافسة في بداية الموسم، لكنه أشاد بما قدمه الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال ولاعبو الفريق، بعدما جعلوا الجماهير تحلم بالتتويج بالدوري والكونفدرالية

طلب نادي الزمالك من اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب لإدارة المباراة أمام فريق سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتحمل ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الشرفي، قيمة استقدام حكام أجانب للمباراة المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا.

ويحاول نادي الزمالك حسم لقب بطولة الدوري وحصد 3 نقاط لإنهاء الموسم بتحقيق اللقب.

مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لخوض مباراة قوية أمام منافسه اتحاد العاصمة الجزائري يوم السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

في حين تقام مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا يوم 20 مايو الجاري في ختام بطولة الدوري.

ويحاول نادي الزمالك تحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية في الجزائر تسهل عليه مهمة العودة في القاهرة لتحقيق لقب البطولة.

موعد مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة

وتقام مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة الجزائري يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.