الزمالك يطلب طاقم تحكيم أجنبيا لمباراته مع سيراميكا والجواب وصل إتحاد الكرة.. تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن نادي الزمالك أرسل خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراته القادمة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري،

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:رسميا الزمالك يطلب طاقم تحكيم أجنبي لمباراته مع سيراميكا و الجواب وصل إتحاد الكرة".

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري المصري.



ويحتاج الزمالك لنقطة واحدة للتتويج رسميًا بـ البطولة وتحقيق اللقب، أي أن التعادل في المباراة يمنح الفريق اللقب.

وحقق نادي الزمالك فوزًا مهمًا على نظيره سموحة بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت بينهما أمس الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

ترتيب مجموعة التتويج في الدوري المصري بعد الجولة السادسة

1- الزمالك 53 نقطة

2- بيراميدز 51 نقطة

3- الأهلي 50 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 44 نقطة

5- المصري البورسعيدي 40 نقطة

6- إنبي 36 نقطة

7- سموحة 31 نقطة