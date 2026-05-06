محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد لنهائيات دوري مراكز الشباب

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد بالتزامن مع مشاركة منتخب المحافظة في نهائيات دوري مراكز الشباب لكرة القدم في نسخته الحادية عشرة، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم للفريق من أجل الظهور بمستوى مشرف يعكس مكانة أسيوط الرياضية على مستوى الجمهورية.

وأشار المحافظ إلى أن منتخب أسيوط يواصل استعداداته المكثفة بروح معنوية مرتفعة والتزام واضح، استعدادًا لخوض منافسات قوية تنظمها وزارة الشباب والرياضة، معربًا عن ثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق نتائج إيجابية تترجم ما تمتلكه المحافظة من مواهب واعدة.

وأوضح أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط برئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة تواصل تقديم الدعم الفني والإداري للفريق، مع العمل على تهيئة الأجواء المناسبة للاعبين لضمان التركيز الكامل خلال البطولة، بما يسهم في تقديم أفضل أداء ممكن.

وأكد محافظ أسيوط أن دوري مراكز الشباب يمثل أحد أبرز المشروعات القومية في قطاع الرياضة، لما له من دور محوري في اكتشاف المواهب وتنمية قدرات الشباب، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمامهم للانضمام إلى الأندية المختلفة، بما يعزز من قاعدة الممارسة الرياضية ويغرس قيم المنافسة والانتماء.

وأضاف أن مشاركة منتخب أسيوط في هذه البطولة تأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع الشباب والرياضة، ودعم الطاقات الشابة، بما يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار دعم المحافظة لكافة الأنشطة الرياضية، باعتبارها أحد أهم أدوات بناء الإنسان وتنمية قدراته.