الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ أسيوط يتفقد أعمال حصاد القمح.. توريد 67 ألف طن حتى الآن

إيهاب عمر

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد أعمال حصاد محصول القمح لموسم 2026، بأحد الحقول بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالموسم الذي انطلق في منتصف أبريل ويستمر حتى منتصف أغسطس ويُعد من أهم المواسم الزراعية الاستراتيجية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد المحسن صالح رئيس الجمعية التعاونية المركزية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والزراعية والتعاونية، وسط مشاركة واسعة من المزارعين وأهالي القرية.

وحرص المحافظ خلال جولته على التواجد وسط الحقول ومشاركة المزارعين متابعة أعمال الحصاد، مشيدًا بجودة المحصول هذا العام، ومؤكدًا أن تطبيق أساليب الزراعة الحديثة والتقاوي المحسنة ساهم بشكل واضح في زيادة إنتاجية الفدان وتحسين جودة القمح.

وعقد المحافظ لقاءً مفتوحًا مع عدد من المزارعين، استمع خلاله إلى شرح تفصيلي حول مراحل نمو المحصول والتحديات التي واجهتهم، مشددًا على أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تضع دعم الفلاح على رأس أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وموجهًا أجهزة المحافظة بتذليل جميع العقبات، وتيسير إجراءات التوريد، وتوفير الدعم اللازم من خلال الجمعيات الزراعية.

وأوضح محافظ أسيوط أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم بلغ 204 ألف و932 فدانًا، تم حصاد نحو 71 ألف و200 فدان حتى الآن، بنسبة زيادة بلغت 10% مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغ إجمالي الكميات الموردة 67 ألفًا و341 طنًا، من إجمالي مستهدف يصل إلى 266 ألف طن، مؤكدًا استمرار المتابعة اليومية لأعمال الحصاد والتوريد وفق البرنامج الزمني المحدد حتى منتصف أغسطس المقبل.

وأكد اللواء محمد علوان أن الدولة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم للفلاحين، من خلال تحديد سعر توريد عادل ومشجع، يضمن تغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح مناسب، بما يشجع على التوسع في زراعة القمح خلال المواسم المقبلة، ويسهم في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار إلى انتظام أعمال توريد القمح بكافة مراكز وقرى المحافظة، من خلال الصوامع والشون والهناجر ومراكز التجميع المعتمدة، مع الالتزام الكامل بالضوابط الفنية لعمليات الاستلام والتخزين، بما يحافظ على جودة المحصول ويقلل الفاقد، فضلًا عن سرعة صرف المستحقات المالية للموردين.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الزراعة أن الوزارة تواصل جهودها في تحسين إنتاجية القمح من خلال تطوير التقاوي وانتقاء السلالات عالية الجودة، إلى جانب توفير الأسمدة وضمان وصولها لمستحقيها، والمتابعة المستمرة لعمليات التوريد.

في السياق ذاته، تواصل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة عملها على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة انتظام منظومة التوريد والتدخل الفوري لحل أية مشكلات طارئة، بما يضمن تحقيق المستهدفات المطلوبة خلال الموسم الحالي.

خبير: مصر ترفض استهداف دول الخليج وتؤكد دعمها الكامل لها

حركة فتح: نثمن موقف الاتحاد الأوروبي الرافض للتغيير الديموغرافي في غزة

قبل عيد الأضحى 2026.. اعرف أسعار الأضاحي في الأسواق

مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي

قللي الأكل الجاهز.. 6 حيل بسيطة توفر لكِ نص مصاريف البيت شهريًا

شعر كيرلى.. عبير صبري تثير الجدل بلوك غجري

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالديوان العام للاطمئنان على انتظام سير العمل

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

