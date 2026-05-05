محافظ أسيوط يلتقي مسئولي القوافل الطبية بمجلس الوزراء

التقى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، مسئولي القوافل الطبية التابعة لمجلس الوزراء، لمتابعة انطلاق القوافل العلاجية المجانية بمركزي الغنايم والقوصية خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو، وذلك في إطار التنسيق بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري، وتعزيز جهود الدولة لتوسيع مظلة الرعاية الصحية والوصول بالخدمات الطبية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

جاء اللقاء بحضور محمد مصطفى إسماعيل، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات ومنسق القوافل الطبية والمجتمع المدني بمجلس الوزراء، وماهر وحيد، مدير القوافل الطبية بمؤسسة بنك الشفاء المصري، ونفيسة عبدالسلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، أكد محافظ أسيوط أن القوافل الطبية تمثل ركيزة أساسية لدعم المنظومة الصحية، خاصة في المناطق النائية، نظرًا لما تقدمه من خدمات متكاملة تشمل الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، إلى جانب إجراء العمليات الجراحية للحالات المستحقة، في عدد من التخصصات الحيوية، من بينها الرمد والعظام والباطنة والجلدية والأنف والأذن والحنجرة.

وأشار المحافظ إلى استمرار تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والتيسيرات اللازمة لفرق العمل، بما يسهم في إنجاح القوافل وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، مؤكدًا حرص المحافظة على تعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم المبادرات الصحية والخدمية.

وشهد اللقاء إهداء درع تذكاري لمحافظ أسيوط من مسئولي القوافل الطبية، تقديرًا لدعمه المتواصل للقطاع الصحي وتيسيره تنفيذ المبادرات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كانت القوافل قد استهلت أعمالها بمركز الغنايم من خلال قافلة متخصصة في طب وجراحة العيون، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على 769 حالة، وتحويل 85 حالة لإجراء عمليات جراحية، فضلًا عن تحديد 370 حالة تحتاج إلى نظارات طبية.

ومن المقرر استكمال الفعاليات بقافلة متعددة التخصصات، قبل الانتقال إلى مركز القوصية يومي 6 و7 مايو، لتنفيذ قافلتين طبيتين شاملتين في مختلف التخصصات.