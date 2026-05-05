محافظ أسيوط يشهد احتفالية تخريج طلاب التربية الخاصة ويفتتح معرض إبداعاتهم وسط إشادة بتميزهم

شهد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، احتفالية مميزة لتخريج طلاب مدارس التربية الخاصة، تخللها افتتاح معرض منتجات الطلاب، وذلك بمدرسة الأمل الثانوية الفنية بنات للصم وضعاف السمع بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط، في مشهد يعكس الاهتمام المتواصل بذوي الهمم وحرص الدولة على دمجهم وتمكينهم في مختلف مجالات الحياة.

جاءت الفعاليات بحضور محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وممدوح جبر، رئيس حي غرب مدينة أسيوط، والدكتورة منى أبو المواهب، مديرة إدارة التربية الخاصة، ونفيسة عبد السلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وأحمد فاروق، مدير مدرسة الأمل الثانوية الفنية بنات للصم وضعاف السمع، إلى جانب عدد من مديري مدارس التربية الخاصة.

حيث تم استقبال المحافظ ومرافقوه بممر شرفي مميز نظمه طلاب مدارس التربية الخاصة بمختلف فئاتهم (سمعي – فكري – بصري)، أعقبه تفقد معرض "تراثنا بأيدينا" الذي ضم مجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية واللوحات الفنية والإنتاج المدرسي، في ختام الأنشطة السنوية.

وأشاد المحافظ بالمستوى المتميز للمعروضات، مؤكدًا أنها تعكس جودة التدريب والاهتمام بتنمية المهارات، ووجه بإهداء ماكينة خياطة لإحدى الطالبات تقديرًا لتفوقها وإتقانها في الأعمال اليدوية.

بدأت مراسم الحفل بعزف السلام الوطني مصحوبًا بترجمة بلغة الإشارة، أعقبها تلاوة آيات من القرآن الكريم للطالب حمزه مصطفى من مدرسة النور للمكفوفين، ثم قدمت الطالبات فقرات فنية واستعراضية وفنونًا شعبية بلغة الإشارة، نالت إعجاب الحضور وعكست حجم ما يمتلكن من مواهب وقدرات.

وفي كلمته، أعرب محافظ أسيوط عن سعادته بمشاركة أبنائه الطلاب هذه اللحظات المميزة، مشيدًا بما قدموه من عروض راقية، ومؤكدًا استمرار دعم المحافظة الكامل لذوي الهمم، من خلال تسخير الإمكانيات وتذليل العقبات التي تواجههم، بما يضمن حصولهم على حقوقهم الكاملة وتحقيق دمج حقيقي ومستدام داخل المجتمع.

وفي ختام الاحتفالية، حرص المحافظ على تهنئة الخريجين وأسرهم، متمنيًا لهم مستقبلاً مشرقًا مليئًا بالنجاح، كما التقط الصور التذكارية معهم في أجواء إنسانية مفعمة بالفخر والأمل.