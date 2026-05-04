قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النقل: خط الرورو يعزز الربط بين أوروبا والخليج عبر مصر ومسار إستراتيجي للتجارة الدولية
بيان عاجل من الإمارات بعد تجدد العدوان الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة
حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر
انقلاب عربة بقطار أسوان–القاهرة الروسي دون خسائر فى الأرواح
دعوة مصرية لكبرى المؤسسات العالمية لـ إدارة الموارد المائية وتوطين التكنولوجيا بالدولة
انحراف عربة قطار داخل محطة أسوان دون تأثير على حركة التشغيل
مسؤول إيراني رفيع بعد إطلاق نار مشترك على طائرة الإمارات : لا خطط مسبقة للهجوم
المواجهة تشتعل | واشنطن : إيران أطلقت صواريخ كروز على سفننا .. ودمرنا 6 زوارق
جنازة رسمية لـ هاني شاكر | التماس خاص من الموسيقيين لـ الرئيس السيسي
ضبط وإحضار المالك الثاني لمدرسة هابي لاند بعد فيديو التحرش
إخفاء أدلة.. قرار عاجل من النيابة بشأن 3 مسؤولين بمدرسة هابي لاند
بعد الهجوم الإيراني .. تعليق الرحلات الجوية وتحويل مسارها من الإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يسلم تأشيرات السفر وملابس الإحرام لعدد من حجاج الجمعيات الأهلية استعدادا لموسم الحج

محافظ أسيوط يسلم تأشيرات السفر وملابس الإحرام لعدد من حجاج الجمعيات الأهلية استعدادًا لموسم الحج
محافظ أسيوط يسلم تأشيرات السفر وملابس الإحرام لعدد من حجاج الجمعيات الأهلية استعدادًا لموسم الحج
إيهاب عمر

شهد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، احتفالية تسليم جوازات السفر وتأشيرات الحج وملابس الإحرام لعدد 322 حاجا من الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية، وذلك ضمن الاستعدادات لموسم الحج 1447هـ/2026م.
جاءت الفعالية، التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، والدكتور عيد علي وكيل وزارة الأوقاف، والشيماء عبد المعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة الحج، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والدينية ومشرفي الجمعيات الأهلية.
بدأت الاحتفالية التي قدمها الصحفي أسامة صديق، بالسلام الجمهوري، أعقبها تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم استعرضت الشيماء عبد المعطي رئيس بعثة الحج لهذا العام آليات اختيار المشرفين والبرامج التدريبية والتوعوية التي تم تنفيذها لتأهيل الحجاج.
وخلال كلمته، هنأ محافظ أسيوط الحجاج الفائزين، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا، مؤكدًا حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية لحجاج بيت الله الحرام منذ لحظة السفر وحتى العودة.
وأشار المحافظ إلى استمرار التنسيق بين أجهزة المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية لاستكمال تجهيز بعثة الحج، وتوفير الدعم الإداري والطبي بما يضمن أداء المناسك في سهولة ويسر.
ودعا الحجاج إلى الالتزام بتعليمات البعثة والتحلي بالصبر والانضباط، وأن يكونوا خير سفراء لمحافظتهم ووطنهم، مع اغتنام هذه الأيام المباركة في الدعاء والعمل الصالح..
من جانبه أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، أن المديرية انتهت من كافة الاستعدادات التنظيمية الخاصة بسفر حجاج الجمعيات الأهلية لهذا العام، مشيرًا إلى أن العمل يجري وفق خطة دقيقة تشمل تسليم المستلزمات، ومراجعة بيانات الحجاج، وتسكينهم ضمن أفواج منظمة تضمن سهولة التنقل والإقامة.
فيما أكد وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن المديرية حرصت على تقديم برامج إرشادية مكثفة للحجاج قبل السفر، تتضمن شرحًا مبسطًا وشاملًا لمناسك الحج، والأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها، إلى جانب التأكيد على الجوانب السلوكية والانضباطية خلال أداء الشعائر.


يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أجرت قرعة علنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية، وأسفرت عن فوز 322 حاجاً لبعثة الجمعيات الأهلية من محافظة أسيوط إلى جانب اختيار 7 مشرفين ممن تنطبق عليهم شروط الإشراف على أن تكون رحلة السفر على 3 أفواج يوم 13 مايو 2026.

أسيوط جوازات السفر تأشيرات الحج ملابس الإحرام قرعة حج الجمعيات الأهلية موسم الحج التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

زواج - ارشيفية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

الذهب

بعد زيادة سعر الفائدة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو

اسعار الفراخ اليوم

كيلو البانيه بـ 230 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين 4 مايو

ترشيحاتنا

عيد الأضحى2026

موعد عيد الأضحى 2026 ووقفة عرفات فلكياً

وفاة هاني شاكر

نزيف واستئصال كامل للقولون.. سبب وفاة هاني شاكر

الاستعلام عن فاتورة المياه

طريقة سهلة بالرابط.. كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه لـ شهر مايو 2026

بالصور

مهرجان السيارات المعدلة والدراجات النارية ينظم مسيرة من القاهرة إلى الإسكندرية

مهرجان السيارات المعدلة
مهرجان السيارات المعدلة
مهرجان السيارات المعدلة

ضعي ملعقة خل على الدجاج قبل السلق.. نتيجة غير متوقعة

حطي معلقة خل على الفراخ قبل السلق.. النتيجة مش هتتوقعيها
حطي معلقة خل على الفراخ قبل السلق.. النتيجة مش هتتوقعيها
حطي معلقة خل على الفراخ قبل السلق.. النتيجة مش هتتوقعيها

غلطات بسيطة في قلي البطاطس تجعلها تمتص الزيت أكثر

غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر
غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر
غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر

معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفي بالثقافة التركية

معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية
معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية
معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية

فيديو

الشهيد مفيب محمد عمرو الطاهر

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد