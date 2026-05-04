محافظ أسيوط يسلم تأشيرات السفر وملابس الإحرام لعدد من حجاج الجمعيات الأهلية استعدادا لموسم الحج

شهد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، احتفالية تسليم جوازات السفر وتأشيرات الحج وملابس الإحرام لعدد 322 حاجا من الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية، وذلك ضمن الاستعدادات لموسم الحج 1447هـ/2026م.

جاءت الفعالية، التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، والدكتور عيد علي وكيل وزارة الأوقاف، والشيماء عبد المعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة الحج، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والدينية ومشرفي الجمعيات الأهلية.

بدأت الاحتفالية التي قدمها الصحفي أسامة صديق، بالسلام الجمهوري، أعقبها تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم استعرضت الشيماء عبد المعطي رئيس بعثة الحج لهذا العام آليات اختيار المشرفين والبرامج التدريبية والتوعوية التي تم تنفيذها لتأهيل الحجاج.

وخلال كلمته، هنأ محافظ أسيوط الحجاج الفائزين، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا، مؤكدًا حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية لحجاج بيت الله الحرام منذ لحظة السفر وحتى العودة.

وأشار المحافظ إلى استمرار التنسيق بين أجهزة المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية لاستكمال تجهيز بعثة الحج، وتوفير الدعم الإداري والطبي بما يضمن أداء المناسك في سهولة ويسر.

ودعا الحجاج إلى الالتزام بتعليمات البعثة والتحلي بالصبر والانضباط، وأن يكونوا خير سفراء لمحافظتهم ووطنهم، مع اغتنام هذه الأيام المباركة في الدعاء والعمل الصالح..

من جانبه أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، أن المديرية انتهت من كافة الاستعدادات التنظيمية الخاصة بسفر حجاج الجمعيات الأهلية لهذا العام، مشيرًا إلى أن العمل يجري وفق خطة دقيقة تشمل تسليم المستلزمات، ومراجعة بيانات الحجاج، وتسكينهم ضمن أفواج منظمة تضمن سهولة التنقل والإقامة.

فيما أكد وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن المديرية حرصت على تقديم برامج إرشادية مكثفة للحجاج قبل السفر، تتضمن شرحًا مبسطًا وشاملًا لمناسك الحج، والأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها، إلى جانب التأكيد على الجوانب السلوكية والانضباطية خلال أداء الشعائر.



يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أجرت قرعة علنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية، وأسفرت عن فوز 322 حاجاً لبعثة الجمعيات الأهلية من محافظة أسيوط إلى جانب اختيار 7 مشرفين ممن تنطبق عليهم شروط الإشراف على أن تكون رحلة السفر على 3 أفواج يوم 13 مايو 2026.