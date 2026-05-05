محافظات

محافظ أسيوط: ضبط 1761 وحدة غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية

إيهام عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن ضبط 1761 وحدة غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، وذلك خلال حملة تموينية موسعة بمركز منفلوط، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول سلع آمنة للمستهلك.

وأكد المحافظ أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ضوء استراتيجية تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، مشددًا على أن أجهزة المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، تواصل حملاتها الرقابية بمختلف المراكز والأحياء، بالتنسيق مع الإدارات التموينية، لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع المعروضة.

وأسفرت إحدى الحملات التي جرى تنفيذها بمركز منفلوط عن ضبط كميات متنوعة من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت 400 قطعة حلوى منتهية الصلاحية، و12 قطعة "باتيه" منتهية الصلاحية، و1320 قطعة مثلجات داخل 22 كرتونة، بالإضافة إلى 26 طبق كبدة مجهولة المصدر بوزن إجمالي 13 كجم، و3 عبوات تمر هندي غير مدون عليها بيانات.

وأشار المحافظ إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الردع الحاسم لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين أو الاتجار بسلع غير مطابقة للمواصفات.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات التموينية المكثفة بكافة مراكز وقرى المحافظة، لضمان التزام المنشآت بالقوانين والقرارات المنظمة، ومنع أي ممارسات تضر بالمواطن أو تؤثر على استقرار الأسواق.

في السياق ذاته، تهيب محافظة أسيوط بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أية مخالفات تموينية، حيث خصصت غرفة العمليات المركزية خطوطًا ساخنة تعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى عبر الأرقام (114) و(088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).

