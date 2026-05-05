استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ أسيوط يتفقد إنشاء مطبات صناعية بالأربعين والمعلمين

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أعمال إنشاء مطبات صناعية بطريق الأربعين ومنطقة المعلمين، وذلك في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى عدد من المواطنين بشأن صعوبة عبور الطريق نتيجة السرعات العالية للمركبات، رافقه خلال الجولة ممدوح جبر رئيس حي غرب.

وأكد المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية تعاملت مع الشكاوى، من خلال تنفيذ حلول عاجلة تستهدف الحد من خطورة الطريق وتحقيق الأمان للمواطنين، خاصة كبار السن والطلاب، موضحًا أن المطبات الصناعية سيتم توزيعها في عدة نقاط بطول الطريق، لا سيما بالمناطق التي تشهد كثافات مرتفعة في عبور المشاة.

وأضاف أن أعمال تنفيذ المطبات تتم في المسافة ما بين كوبري السادات وكوبري الأربعين، إلى جانب تنفيذ مطبات قبل مسجد الشيخ عثمان وقبل كوبري الأربعين، ضمن خطة متكاملة لتهدئة السرعات بالمناطق الأكثر كثافة، مشيرًا إلى أنه سيتم كذلك تنفيذ بعض أعمال الترميم ورفع كفاءة الطريق، خاصة في محيط ملف الشرطة العسكرية، بما يسهم في تحسين الحالة العامة للطريق وتعزيز عوامل الأمان المروري.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي كحل مؤقت، لحين الانتهاء من دراسة إدراج إنشاء كوبري مشاة بالمنطقة ضمن الخطط المستقبلية، بما يضمن توفير حل جذري وآمن لعبور المواطنين، مؤكدًا استمرار نهج التواصل المباشر مع الشكاوى والعمل على حلها بشكل عملي وسريع، في إطار توجه الدولة لتحسين جودة الحياة وتعزيز مستويات الأمان في الشارع.

وشدد محافظ أسيوط، على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية عند تنفيذ المطبات، بما يسهم في تحقيق التهدئة المرورية المطلوبة دون التأثير سلبًا على انسيابية الحركة، موجهًا بمتابعة الأعمال ميدانيًا بشكل دوري للتأكد من كفاءتها.

وأشار اللواء محمد علوان، إلى أن المحافظة تضع ملف السلامة المرورية على رأس أولوياتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من الحوادث، خاصة في المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية.

وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمحافظ لمشروعات البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين على أرض الواقع.