محافظ أسيوط: إزالة 91 حالة تعد واسترداد 49 فدانًا من أملاك الدولة ضمن الموجة 29

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في إزالة 91 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك خلال ثلاثة أيام فقط، ضمن أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات، التي انطلقت في 2 مايو الجاري وتستمر حتى 17 يوليو المقبل، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لاسترداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون.

وأكد المحافظ أن الحملات نفذت بتنسيق كامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة بكافة مراكز وأحياء المحافظة للتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات، مع عدم السماح بعودتها مرة أخرى، في ظل توجه الدولة نحو تطبيق القانون بكل حزم ودون تهاون.

وأوضح أن الحملات أسفرت عن استرداد 49 فدانًا و7 قراريط، بالإضافة إلى 6619 مترًا مربعًا من أراضي أملاك الدولة، فضلاً عن استعادة 16 قيراطًا و6 أسهم من الأراضي الزراعية. كما تم تنفيذ إزالة 38 حالة متغيرات مكانية على مساحة بلغت 3067 مترا مربعا مباني، إلى جانب قيراط و20 سهما زراعيا، في تأكيد واضح على استمرار جهود الدولة لحماية الرقعة الزراعية وصون مقدراتها.

وشدد محافظ أسيوط على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة سواء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية أو المتغيرات المكانية غير القانونية، مؤكدًا استمرار الحملات وفقًا للجدول الزمني المحدد بجميع مراكز وقرى المحافظة.

ودعا المحافظ المواطنين إلى سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التي أقرتها الدولة، تجنبًا لإجراءات الإزالة، لافتًا إلى أن الموجة الـ29 تمثل استكمالًا لما تحقق في الموجات السابقة، وخطوة مهمة نحو تعزيز الانضباط وفرض هيبة الدولة على الأرض.

كما جدد دعوته للمواطنين بالالتزام بالقانون والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة (114)، مؤكدًا أن الحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع.