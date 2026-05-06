انطلاق التصفية النهائية لمسابقة دوري النجباء بمسجد مصر بالعاصمة الجديدة الأحد المقبل

يشهد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، يوم الأحد المقبل الموافق 10 من مايو 2026م، بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة، فعاليات التصفية النهائية لمسابقة «دوري النجباء»، بحضور لفيف من كبار العلماء، وذلك بين فرق مديرية أوقاف سوهاج، ومديرية أوقاف الجيزة، والديوان العام؛ للتنافس على المراكز الأول والثاني والثالث.

وتأتي هذه المرحلة عقب سلسلة من التصفيات العلمية المتدرجة، بدأت على مستوى الإدارات الفرعية، ثم المديريات الإقليمية، وصولًا إلى مراحل التصفية النهائية التي استضافتها أكاديمية الأوقاف الدولية، وشهدت أجواءً من الجدية والانضباط والتنافس العلمي المثمر، تحت إشراف لجنة علمية متخصصة.

وتضم التصفية النهائية نخبة من العلماء والمحكمين في عدد من العلوم الشرعية والعربية، من بينها: القرآن الكريم وعلومه، والتفسير، والعقيدة، والحديث الشريف وعلومه، والفقه وأصوله، والسيرة والتاريخ، واللغة العربية، والثقافة العامة، إلى جانب السؤال الابتكاري.

وأكدت وزارة الأوقاف أن مسابقة «دوري النجباء» تأتي في إطار اهتمامها المستمر ببناء الإنسان علميًّا وفكريًّا، واكتشاف العناصر المتميزة من الأئمة والدعاة، وصقل مهاراتهم العلمية والدعوية، بما يعزز أداء الرسالة الدعوية على أسس راسخة من الفهم الصحيح والوعي الرشيد، ويسهم في إعداد كوادر دعوية قادرة على مواجهة التحديات الفكرية وخدمة المجتمع والوطن.