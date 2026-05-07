وزارة الرياضة تستقبل أبطال التجديف البارالمبي بمطار القاهرة عقب مشاركتهم المشرفة في بطولة فرنسا الدولية

استقبلت وزارة الشباب والرياضة بعثة المنتخب الوطني للبارا تجديف بمطار القاهرة الدولي، عقب عودتها مساء أمس من فرنسا بعد مشاركة تاريخية ومشرفة في البطولة الدولية للبارا تجديف، والتي أُقيمت خلال الفترة من 1 إلى 3 مايو الجاري.

حيث كان في استقبال البعثة الدكتور الجبالي عبد المجيد الجبالي، مدير عام الإدارة العامة للتكريم والحافز الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، ممثلًا عن الوزارة لنقل تحيات وتقدير الدولة المصرية لما حققه أبطال المنتخب من أداء مشرف ونتائج إيجابية خلال البطولة، وذلك بحضور الأستاذ وليد محمود عبد المنعم، رئيس لجنة البروتوكولات بالاتحاد المصري للتجديف.



ويأتي هذا الاستقبال في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم أبطال الرياضات البارالمبية وتقدير إنجازاتهم، تنفيذًا لتوجهات الدولة المصرية بالاهتمام بذوي الهمم وتمكينهم رياضيًا، والعمل على توفير البيئة المناسبة لتحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم مصر في مختلف المحافل الدولية.