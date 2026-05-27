ديني

هل يجوز التوكيل في رمي الجمرات؟.. اعرف حكم الشرع الصحيح

أحمد سعيد

يرغب عدد كبير من الحجاج في معرفة حكم التوكيل في رمي الجمرات أثناء أداء مناسك الحج حيث يؤدي الحجاج في أول وثاني أيام التشريق رمي الجمرات ووسط هذه الأجواء تكثر الأسئلة عن كيفية رمي الجمرات وحكم رمي الجمرات للمتعجل وغيرها من الأمور المتعلقة بمناسك الحج.

ما حكم التوكيل في رمي الجمرات؟

أجاب عن هذا السؤال، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، موضحا الرأي الشرعي حول حكم التوكيل في رمي الجمرات.

وقال المفتي السابق، في تصرحيات سابقة له إن الأصل في العبادات البدنية أنه لا تجوز فيها النيابة، إلا ما استثناه الشرع الشريف، ومن ذلك الحج؛ فهو قابلٌ للنيابة عن الغير إذا كان صاحب عذر، فعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: "أنَّ امرأةً قالت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ" أخرجه الشيخان.

وأضاف علام، في فتواه، إذا كان الحج في عمومه يقبل الإنابة فكذلك واجباته، وفي هذا المعنى يقول إمام الحرمين الجويني في "نهاية المطلب في دراية المذهب" (4/ 327، ط. دار المنهاج): [ومن المقاصد أن الناسك لو عجز عن الرمي بنفسه، فله أن ينيب غيرَه مناب نفسه؛ فإن الاستنابة إذا جرت في أصل الحج، فجريانها في أبعاض المناسك غيرُ ممتنع].

وأوضح مفتي الجمهورية السابق، أن الأصل أن الحاج هو الذي يباشر الرمي بنفسه ما دام قادرًا عليه بحيث لو تركه بدون عذر لزمته الفدية، إلا أنه يجوز له عند وجود عذرٍ أنْ يُنيب غيره فيه، ولا فدية عليه حينئذٍ عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، خلافًا للمالكية الذين ذهبوا إلى وجوب الدم على العاجز لعدم مباشرة الرمي بنفسه. 

ونوه بأن غاية جواز الإنابة هي سقوط الإثم عن العاجز، والدم دم جبران لترك النسك وهو الرمي بالنفس، فإن عجز عنه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فإن لم يصم الثلاثة في الحج صام العشرة إذا رجع، إن شاء وصلَ الثلاثة بسبعة أو لم يصل.

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد
بيطري الشرقية
لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة
7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها
