قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مطارنة وأساقفة القليوبية يهنئون المحافظ وقيادات الدولة بعيد الأضحى المبارك
دعاء ثاني أيام عيد الأضحى 2026 للرزق مستجاب.. أدعية يوم القر
الأرصاد تكشف طقس ثاني أيام العيد.. أجواء حارة نهارًا واضطراب بالملاحة البحرية
تحول لرمز شعبي.. بنجلاديش تنقذ الجاموس "ترامب" من الذ بح في عيد الأضحى
الباقي في الطريق.. الزمالك ينهي 8 قضايا قانونية ويواصل التحرك
أكسيوس: إيران أطلقت 4 مسيّرات باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وأخرى تجارية
واشنطن تشن غارات على موقع عسكري إيراني وتعلن إسقاط مسيرات هددت الملاحة في مضيق هرمز
واشنطن تعلن إسقاط مسيرات إيرانية وتنفيذ غارات قرب مضيق هرمز
رسالة إلى ترامب.. زيلينسكي يطلب أنظمة دفاع جوي مضادة للصواريخ الباليستية
طقس ثاني أيام عيد الأضحى.. أجواء حارة على الوجه البحرى والقاهرة
ترامب يعلن التعاون مع أرمينيا لإنشاء طريق السلام بمحاذاة حدود إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم تصوير الأضحية عند نحرها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي

الأضحية
الأضحية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز التصوير مع الأضاحي قبل النحر أو بعده أو تصوير النحر نفسه.

وأجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن تصوير عملية نحر الأضحية لا يجوز شرعا لأن البعض قد لا يسر وهو يرى عملية الذبح بالرغم من أن الذبح نفسه للأضحية مباح في الشرع ولكن بدون التصوير والنشر على العامة.

وأشار إلى أنه على الإنسان أن يكون لديه نوع من الإحساس والإنسانية وألا يقدم على أمور تزعج غيره.

هل تقبل صلاة الجزار في ملابس ملطخة بنحر الأضحية؟ الإفتاء ترد

وأكد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى سابقًا، أن التقاط الصور أثناء مناسك الحج أو ذبح الأضحية هو "رياء" يبطل الثواب، مشيرًا إلى أن هذا الشخص قد يتسبب في أذى غيره من الذين لا يستطيعون الخروج لأداء مناسك الحج، أو شراء الأضحية بالعيد.

وأوضح "الأطرش" في تصريح لـ"صدى البلد" أن ما يدفع الشخص لالتقاط بعض الصور أثناء تأدية الشعائر الدينية، هو أهمية الناس لديه، فأراد شراء رضاء الناس بظاهرية الدين، دون عمل هذا الأمر ابتغاء مرضاة الله فقط .

وتابع: ذهاب الفرد لأداء الحج أو العمرة يعتبر عبادة روحانية فيجب ألا ينشغل عن العبادة التي هي مقصده بأشياء مثل التصوير أو أي شيئ آخر، فلا يجب أن تجعل ذهابك إلى بيت الله الحرام هو التصوير والتباهي بالصور.

وحذر الأطرش من الوقوع في المحظورات التي تضيع ثواب الحج كالجدال والنقاش الحاد والغيبة والنميمة والشجار والسباب.

هل يشترط على المضحي أن ينوي ذبح الأضحية

قالت دار الإفتاء، إنه يشترط على المضحي أن ينوي ذبح الأضحية، لأن الذبح قد يكون لقصد الحصول على اللحم فحسب، وقد يكون تقربًا لله- تعالى- والفعل لا يقع قربة إلا بالنية.

واستدلت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجب على المضحي أن ينوى الأُضْحِيَّة؟» بما روي عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»، أخرجه البخاري في صحيحه.

حكم تلطيخ الجدران بدم الأضحية
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه غير مقبول شرعًا قيام البعض بذبح أضحيتهم وتلويث البدن والممتلكات بدماء هذه الأضاحي على طريقة «خمسة وخميسة».

وأضاف «عاشور»، فى إجابته على سؤال «ما حكم قيام المُضحين بوضع دماء على المنازل والسيارات تبركًا بها؟»، أن الأضحية سنة مؤكدة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولها سنن وشروط وآداب ينبغى على المسلم التحلي بها.

من جانبها، أكدت دار الإفتاء، أن ذبح الأضحية في الشوارع وترك مخلفاتها من السيئات العِظام والجرائم الجِسام، لأن فيه إيذاء للناس، قال تعالى: «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا» (الأحزاب: 58).

وقالت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم ذبح الأضحية في الشوارع؟»، أن فاعل ذلك إنما يتخلق بأخلاق بعيدة عن أخلاق المسلمين، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه» أخرجه البخاري في صحيحه.

وأوضحت أن الذابح للأضاحي أو غيرِها في شوارع الناس وطرقهم مع تركه للمخلفات فيها يؤذيهم بدمائها المسفوحة التي هي نجسة بنص الكتاب العزيز، ويعرضهم أيضًا لمخاطر الإصابة بالأمراض المؤذية، متسائلة: وأين هؤلاء من حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الذي رواه أَبو بَرْزَةَ رضي الله عنه قَالَ قُلْتُ: يَا نبي اللَّهِ، علمني شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ. قَالَ: «اعْزِلِ الأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ» أخرجه مسلم في صحيحه.

وتابعت: وكما أن إماطة الأذى صدقة، وهي من شعب الإيمان، فإن وضع الأذى في طريق الناس خطيئة، وهو من شعب الفسوق والعصيان؛ وإن ذلك ليجلب الأذى لفاعله في الدنيا والآخرة؛ وبرهان ذلك ما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل» أخرجه أبو داود في سننه.

وواصلت: فإن هذه الخصال -ذبح الأضحية في الشوارع- تستجلب لعنَ الناسِ لفاعليها، وما نحن فيه -مِن تقذير شوارع الناس ومرافقهم وتعريضهم للأمراض والأخطار- مثير لغيظ الناس واشمئزازهم وحنقهم على فاعليها ومرتكبيها، فالواجب القيام بهذا الذبح في الأماكن المعدة والمجهزة لمثل ذلك، والواجب الحرص على الناس وعلى ما ينفعهم، والنأي بالنفس عن كل ما يُكَدِّر عيشَهم أو يؤذي مشاعرهم وأبدانهم.

حكم تصوير الأضحية هل تقبل صلاة الجزار في ملابس ملطخة بنحر الأضحية الإفتاء ترد هل يشترط على المضحي أن ينوي ذبح الأضحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد حاتم يؤدي مناسك الحج

أحمد حاتم يعلن إصابته بعد أداء مناسك الحج : «ربى إنى لما أنزلت إليّ من خير فقير»

آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

ادعولنا دعوة من قلوبكم.. آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

ييس توروب

موقفه قانوني.. الشرط الجزائي يفاقم أزمة الأهلي وتوروب

ابراهيم حسن

انضمام الألمانى كريستوفر روربيك لمنتخب مصر في كأس العالم

محمد صلاح

بكلمات عبد الحليم حافظ.. ليفربول يتغنى بمسيرة الملك المصري التاريخية

حالة الطقس

أمطار رعدية واضطراب ملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الخميس

معتمد جمال

صنع معجزة .. تجديد الثقة لـ معتمد جمال يربك الزمالك

حازم إمام

حازم إمام: الزمالك مديون بـ 2 مليار ومش شايف إني الأنسب لرئاسة النادي

ترشيحاتنا

منتخب الجزائر

تاريخ مشاركات منتخب الجزائر في كأس العالم قبل نسخة 2026

وادي دجلة

ترتيب مجموعة تفادى الهبوط قبل انطلاق الجولة الأخيرة الليلة

مريم الخشت

مريم الخشت تهنئ متابعيها بعيد الأضحى المبارك

بالصور

ميرنا جميل تثير الجدل بفستان أبيض ملفت

ميرنا جميل تثير الجدل بفستان حمالات
ميرنا جميل تثير الجدل بفستان حمالات
ميرنا جميل تثير الجدل بفستان حمالات

كيف يمكن الوقاية من التهاب العين الوردية؟

كيف يمكن الوقاية من العين الوردية؟
كيف يمكن الوقاية من العين الوردية؟
كيف يمكن الوقاية من العين الوردية؟

طريقة عمل فخد الضانى المشوى

طريقة عمل فخد الضانى المشوى:
طريقة عمل فخد الضانى المشوى:
طريقة عمل فخد الضانى المشوى:

اكتشف علامات فساد اللحوم .. احذرها

اكتشف علامات فساد اللحوم
اكتشف علامات فساد اللحوم
اكتشف علامات فساد اللحوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد