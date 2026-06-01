الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تقديم أكثر من 40 ألف خدمة صحية للمواطنين خلال إجازة العيد بالإسكندرية

أحمد بسيوني

أعلن الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية عن تقديم أكثر من 40 ألف خدمة صحية للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال الفترة من 26 وحتى 31 مايو 2026.

موضحًا أن المستشفيات التابعة للمديرية قدمت 21963 خدمة علاجية، شملت 7267 خدمة بأقسام الطوارئ، و4104 خدمات بالعيادات المسائية، و5853 خدمة بالمعامل.

تقديم 18881 خدمة وقائية بالإسكندرية

وأضاف أن الوحدات الصحية والفرق الخارجية قدمت 18881 خدمة وقائية، من بينها 3086 خدمة ضمن مبادرات الصحة العامة تحت شعار «100 مليون صحة»، والتي تضمنت الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والاعتلال الكلوي، إلى جانب مبادرة دعم صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وخدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية المختلفة، ومنها أورام الرئة والقولون والرحم والبروستاتا.

كما واصلت فرق التثقيف الصحي جهودها خلال فترة العيد، حيث استفاد من خدماتها 4380 مواطنًا، فيما قدمت فرق الإعلام والتربية السكانية خدماتها لـ7551 مواطنًا من خلال التوعية المباشرة، وتصحيح المفاهيم الصحية، ونشر الرسائل الخاصة بالصحة الإنجابية والقضية السكانية، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المواطنين وتوجيههم للاستفادة من الخدمات المتاحة، وذلك من خلال الأنشطة التي نُفذت بالنوادي والأماكن العامة.

كما انتشرت فرق تنظيم الأسرة من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة بالأماكن العامة، واستفادت من خدماتها 406 منتفعات، حيث تنوعت الخدمات المقدمة بين توفير وسائل تنظيم الأسرة، ومتابعة الحمل، وفحوصات أمراض النساء، وخدمات السونار.

وفي السياق ذاته، واصلت فرق القوافل العلاجية انتشارها بالمناطق المختلفة، وقدمت خدمة طوارئ صحية بالأماكن العامة، وتعاملت بشكل فوري مع الحالات الطارئة، بما ساهم في سرعة الاستجابة والحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد المهندس أيمن عطية استمرار مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات والوحدات الصحية، إلى جانب الدفع بالفرق الخارجية خلال الفعاليات والمناسبات والإجازات الرسمية، لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة لجميع المواطنين، مشيدًا بجهود الفرق الطبية والإدارات المشاركة في تنفيذ خطة التأمين الطبي بكفاءة عالية

