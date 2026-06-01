تداول 6 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين أن إجمالي حركة السفن بموانئ الهيئة بلغ 10 سفن ما بين وصول ومغادرة، فيما تم تداول 6 آلاف طن من البضائع و565 شاحنة و146 سيارة.

وأوضح البيان أن حركة الواردات شملت وصول 6 سفن و 4 آلاف طن بضائع، إلى جانب 459 شاحنة و133 سيارة، بينما تضمنت حركة الصادرات مغادرة 4 سفن و 2000 طن بضائع و106 شاحنات و13 سيارة.

وفي ميناء سفاجا، استقبل الميناء السفينة "ALKHAYR" وعلى متنها 1058 رأسًا من العجول الحية بوزن إجمالي 339 طنًا قادمة من جيبوتي، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص الشحنة والتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها.

كما استقبل ميناء سفاجا السفن "POSEIDON EXPRESS" و"Pan LiLi" و"أمل"، فيما غادرت السفن "Alcudia Express" و"الرياض" و"الحرية 2".

وفي ميناء نويبع، تم تداول 1500 طن من البضائع و155 شاحنة عبر الرحلات المكوكية للسفينتين "الحسين" و"سينا".

وأشار البيان إلى أن موانئ الهيئة سجلت وصول وسفر 5372 راكبًا.