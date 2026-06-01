محافظ الغربية: استمرار صيانة معدات النظافة ورفع كفاءتها

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، الحملات الميكانيكية بحي أول وثان ومركز ومدينة المحلة الكبرى، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال الصيانة ورفع كفاءة المعدات، خاصة معدات النظافة المستخدمة في رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بالشوارع.

تحرك تنفيذي عاجل

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال الصيانة الدورية التي تتم داخل الورش، واستمع إلى شرح من المسؤولين عن معدلات تنفيذ أعمال الإصلاح والتجهيز للمعدات والسيارات، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة لكافة المعدات والتأكد من جاهزيتها للعمل بكامل طاقتها، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع كفاءة منظومة النظافة اليومية.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف النظافة وتحسين البيئة، مشددًا على أن الصيانة المنتظمة للمعدات تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة، خاصة في المدن ذات الكثافات السكانية الكبيرة.