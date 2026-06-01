وزير العمل يدعو لاعتماد قرار مشاركة فلسطين بالتوافق في مؤتمر العمل الدولي بجنيف

ألقى وزير العمل حسن رداد، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، رئيس وفد مصر الثلاثي المشارك في الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بقصر الأمم المتحدة في جنيف، مداخلة باسم المجموعة العربية التي تضم 22 دولة عضوًا في منظمة العمل الدولية، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر....واستهل الوزير كلمته بتوجيه التهنئة لرئيس المؤتمر بمناسبة انتخابه لرئاسة الدورة الحالية، مؤكدًا أن مؤتمر العمل الدولي كان قد اعتمد في دورته السابقة القرار الخاص بوضع فلسطين القانوني في منظمة العمل الدولية وحقوق مشاركتها في اجتماعات المنظمة، والذي نص على مشاركة فلسطين بصفة دولة مراقب غير عضو، ومنحها عددًا من حقوق وامتيازات المشاركة.

وأوضح رداد أن القرار ذاته تضمن تعليق الأحكام ذات الصلة بالنظام الأساسي للمؤتمر بالقدر اللازم لإعمال هذه الحقوق، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة المنظمة نظر في هذه المسألة وأوصى بتعليق عدد من الأحكام ذات الصلة المعروضة حاليًا على المؤتمر، بما يجعل المقترح المطروح أمام الأعضاء اليوم قرارًا إجرائيًا يهدف إلى تنفيذ ما سبق أن أقره كل من مؤتمر العمل الدولي ومجلس الإدارة.

ودعا وزير العمل، باسم المجموعة العربية، جميع أعضاء المؤتمر إلى اعتماد القرار بالتوافق، بما يضمن حسن سير أعمال المؤتمر ويكفل مشاركة دولة فلسطين الشقيقة وفق الحقوق والامتيازات التي أقرتها المنظمة، مشيدًا بما أبدته الوفود المشاركة من تأييد واضح لهذا التوجه، بما يعكس حجم الدعم الدولي المتزايد لهذه القضية.

..وشارك الوزير حسن رداد، صباح اليوم الإثنين، بقصر الأمم المتحدة في جنيف، في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي، وذلك بحضور السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف...ويترأس الوزير رداد وفد مصر الثلاثي المكون من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، للمشاركة في أعمال المؤتمر الذي تنظمه منظمة العمل الدولية، إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، بمشاركة ممثلي أطراف العمل الثلاثة من دولة حول العالم.

وشهدت الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس المؤتمر ونوابه، واعتماد تشكيل اللجان الدائمة والفنية المعنية بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب إقرار الترتيبات الإجرائية الخاصة بسير أعمال المؤتمر ولجانه المختلفة...وألقى المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو كلمة أمام ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، استعرض خلالها تقريره المعروض على المؤتمر هذا العام بعنوان: "لحظة اختيار: تسخير الذكاء الاصطناعي من أجل العمل اللائق"، والذي يتناول تأثيرات الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل العالمية، والتحديات والفرص المرتبطة بالتحولات التكنولوجية المتسارعة... كما استعرض رئيس المؤتمر رؤيته بشأن القضايا المطروحة للنقاش خلال الدورة الحالية، فيما ألقى ممثلو أصحاب الأعمال والعمال كلمات أكدوا خلالها أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي، وتطوير سياسات العمل بما يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.

ويناقش ممثلو الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال خلال أيام انعقاد المؤتمر مجموعة من الملفات والقضايا الحيوية المرتبطة بمستقبل العمل حول العالم، من بينها الذكاء الاصطناعي والعمل اللائق، والحوار الاجتماعي الشامل، وتحقيق العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية، والمساواة بين الجنسين في عالم العمل، والحماية الاجتماعية، فضلًا عن تقرير أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة..وتأتي المشاركة المصرية في أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي، بوفد ثلاثي من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال برئاسة الوزير حسن رداد ،وذلك في ظل ما حققته الدولة من تقدم ملحوظ في ملفات التشغيل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي، ونجاحها في خفض معدل البطالة إلى نحو 6%، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل حتى عام 2030، وتفعيل دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بما يعزز مكانة مصر كشريك فاعل في مناقشات وسياسات العمل الدولية.