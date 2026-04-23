العمايرة : ثغرات دفاع الزمالك تمنح بيراميدز الأفضلية

علق الناقد الرياضي عامر العمايرة على أحداث الشوط الأول من مواجهة الزمالك وبيراميدز، والتي انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.



وكتب عامر العمايرة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “الزمالك عنده مشكلة كبيرة بين قلب الدفاع، وبيراميدز هيستغلها وبيراميدز عنده مشكلة في ارتداد لاعبي الوسط”.

وشهدت الشوط الأول سيطرة من جانب فريق الزمالك على مجريات المباراة وهدد مرمى أحمد الشناوي حارس بيراميدز بأكثر من فرصة عن طريق ناصر منسي وعبد الله السعيد.

وفي الدقيقة 13 من عمر اللقاء أجرى بيراميدز تغييرا اضطراريا بخروج أسامة جلال بداعي الإصابة التي تعرض لها على المستوى العضلي، ولعب بدلا منه محمود مرعي.

وفي الدقيقة 36 ألغى حكم اللقاء محمد الغازي هدفا لصالح فريق بيراميدز بداعي التسلل.