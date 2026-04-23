منتخب الناشئين يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة الجزائر ودياً

اختتم منتخبنا الوطني، مواليد 2009، بقيادة حسين عبداللطيف، المدير الفني، تدريباته استعداداً لمواجهة الجزائر ودياً، غداً، على أحد ملاعب مشروع الهدف بمركز المنتخبات الوطنية، بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهد التدريب لأول مرة، انضمام اللاعب أمير أبوالعز، مهاجم فريق مونزا الإيطالي، ليصبح عدد اللاعبين 32 لاعباً، وهو ما سيجعل التنافس شديداً بين اللاعبين للفوز بمقعد في القائمة النهائية، المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، المقرر انطلاقها في 13 مايو المقبل بالمغرب.

الجدير بالذكر، أن منتخب مصر سيواجه الجزائر، يومي 24 و27 من الشهر الحالي، ضمن برنامجه الاستعدادي للبطولة القارية.

وشهد مران اليوم، تواجد الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على المنتخب، والذي حرص على عقد جلسة مع حسين عبداللطيف لوضع اللمسات النهائية لبرنامج الفراعنة بعد اعتماده من مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة المهندس هاني أبوريدة.