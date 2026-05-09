انطلاق عروض «يوم النصر» في المدن الروسية بحضور بوتين

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الساحة الحمراء لحضور فعاليات العرض العسكري في الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، كما يسميها الروس، والمقصود بها الحرب العالمية الثانية.

بدأ الحفل بالعرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ81 للنصر على النازية.

ويحمل حرس الشرف تقليديًا العلم الروسي وراية النصر إلى الساحة الحمراء على أنغام أغنية "الحرب المقدسة"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وشهدت الساحة الحمراء في موسكو استعدادات مكثفة قبل انطلاق العرض العسكري، حيث تسود أجواء من الحماس والترقب قبل بدء الفعالية عادة.



وشهدت مدن عدة في سيبيريا والشرق الأقصى الروسي، بينها نوفوسيبيرسك وكيميروفو وأولان أودي وفلاديفوستوك، إقامة عروض عسكرية لإحياء ذكرى انتصار الشعب السوفييتي على النازية في الحرب الوطنية العالمية الثانية.

