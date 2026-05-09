سوريا توقف خردل ديوب.. متهم بالضلوع في هجوم كيماوي

اتهمت وزارة الداخلية السورية خردل أحمد ديوب بالإشراف على عمليات قمعية والإسهام في التنسيق اللوجيستي لقصف الغوطة الشرقية بالسلاح المحرم دولياً.



يندرج اعتقال المدعو خردل أحمد ديوب، العميد الركن في قوات النظام السابق ورئيس فرع الاستخبارات الجوية في درعا سابقاً، في إطار سلسلة توقيفات لمسئولين في عهد الأسد، نفذت خلال الأشهر الأخيرة.

أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس، الجمعة، توقيف ضابط من عهد الرئيس بشار الأسد، واتهمته بالضلوع خلال عام 2013 بهجوم بسلاح كيماوي في الغوطة الشرقية لدمشق.

في أغسطس 2013، اتهم الجيش إبان حكم الأسد باستخدام أسلحة كيماوية داخل مناطق كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، ما أوقع أكثر من 1400 قتيل، وفق أجهزة استخبارات أمريكية ومنظمات حقوقية.

وفي حين كانت الحرب داخل سوريا في ذروتها، نفت حكومة الأسد ضلوعها في أي هجمات مماثلة، لكنها وافقت على تسليم ترسانتها من الأسلحة الكيماوية لتجنب ضربات أمريكية.

وبقي الأسد بعد ذلك في الحكم لأكثر من عقد إلى أن أطاحه تحالف فصائل معارضة بقيادة "هيئة تحرير الشام"، التي كان يتزعمها الرئيس الحالي أحمد الشرع.