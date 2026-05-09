رعب في جنوب لبنان.. جيش الاحتلال يهدد 9 قرى قبل قصف مواقع لحزب الله

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت تحذيرات إخلاء لتسع قرى في جنوب لبنان قبيل غارات جوية تستهدف حزب الله.

إنذار إسرائيلي لجنوب لبنان

والقرى هي طير دبا، والعباسية، وبرج رحال، ومعروب، وباريش، وأرزون، وجناتا، والزرائية، وعين بعل، حيث طالب جيش الاحتلال سكانها بالإخلاء لمسافة كيلومتر واحد على الأقل، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، قائلا: "في ضوء انتهاكات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، يضطر الجيش الإسرائيلي للتحرك ضده بالقوة، ولا ينوي إلحاق أي أذى بكم".

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلن جيش الاحتلال قصف 85 هدفا لحزب الله في جنوب لبنان، خلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى موقع أسلحة تحت الأرض في سهل البقاع.

وأوضح جيش الاحتلال أن الأهداف في جنوب لبنان شملت مستودعات أسلحة، وقاذفات صواريخ، ومبانٍ يستخدمها حزب الله لشنّ هجمات، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف جيش الاحتلال أن عناصر من الجماعة الإرهابية كانوا يخططون لشنّ هجمات على القوات المتمركزة في جنوب لبنان استُهدفوا أيضًا في الغارات.