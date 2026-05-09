أسلحة تحت الأرض.. جيش الاحتلال يقصف 85 هدفا لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت أنه قصف أكثر من 85 هدفًا لحزب الله في جنوب لبنان خلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى موقع أسلحة تحت الأرض في سهل البقاع.

وأوضح جيش الاحتلال أن الأهداف في جنوب لبنان شملت مستودعات أسلحة، وقاذفات صواريخ، ومبانٍ يستخدمها حزب الله لشنّ هجمات، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف جيش الاحتلال أن عناصر من الجماعة الإرهابية كانوا يخططون لشنّ هجمات على القوات المتمركزة في جنوب لبنان استُهدفوا أيضًا في الغارات.

وفي سهل البقاع الشرقي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف منشأة تحت الأرض يُصنّع فيها حزب الله الأسلحة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الجمعة عن سقوط 10 شهداء و20 مصابا في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدات الزرارية وعنقون وميفدون وطورا جنوبي البلاد.