"صباح البلد" يرصد أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم السبت 9 مايو

رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد اليوم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وجاءت الأسعار كالتالي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 52.64 جنيه، وسعر البيع 52.74 جنيه.

بينما سجل اليورو 62.04 جنيه للشراء و62.16 جنيه للبيع، ووصل الجنيه الإسترليني إلى 71.74 جنيه للشراء و71.91 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الريال السعودي 14.03 جنيه للشراء و14.06 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 171.85 جنيه للشراء و172.24 جنيه للبيع.

يُذكر أن البرنامج يقدّم هذه التقارير يوميًا لمتابعة تحركات السوق الرسمية للعملات أمام المواطنين والمستثمرين.