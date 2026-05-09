السفير الإيراني بالقاهرة يرد على الدعم المصري لدول الخليج

قال مجتبى فردوسي، أن مصر حرة في قراراتها وهي تفعل ما تراه في مصلحة شعبها وهي كقوة إقليمية في الشرق الأوسط لها الحق في اتخاذ ما تراه مناسبا ولكن الشئ المهم بالنسبة لنا هو أنها لا تنخرط في أي عمل يساعد الكيان الصهيوني في حربه ضدنا.

جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية لـ BBC رد على سؤال: ما رايك في الدعم المصري لدول الخليج ضد بلادك ؟.

وتابع السفير الايراني في مصر، أن إيران لا تعترض علي أي تواجد مصري في أي دولة فمصر دولة إقليمية كبيرة في الشرق الاوسط وهذا الكلام دار حوله مناقشات مطولة في إيران.

واستطرد السفير، أن المناقشات انتهت إلي أنه لابد بعد انتهاء هذه الحرب أن يكون هناك قوة إقليمية رادعة في المنطقة فنحن لا نريد أي أمن مستورد من خارج المنطقة يتدخل في الشرق الأوسط

واختتم، هذا الأمر يقع علي عاتق الدول الإقليمية الكبري التي بالتأكيد من ضمنها جمهورية مصر العربية.