لتجنب التحرك قبل فوات الأوان.. البنك المركزي الأوروبي يدرس تأثير حرب إيران على التضخم

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، في مقابلة مع قناة "آر تي في إي" الإسبانية، إن البنك يدرس بعناية رد فعله على حرب إيران وتأثيراتها على التضخم، بهدف تجنب أن يتحرك قبل الأوان أو بعد فوات الأوان، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وأضافت لاجارد، في المقابلة إن صناع السياسات يواجهون حالة هائلة من الغموض ويحتاجون إلى الكثير من البيانات الإضافية لاستيعاب تداعيات الصراع.

ورفضت لاجارد الإفصاح عما إذا كان البنك يعتزم رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، كما يتوقع كثيرون.

وقالت: "نحن ممزقون باستمرار بين خطر الرد بسرعة مفرطة أو خطر التأخر في الرد بشكل بالغ، وعلينا إيجاد المسار الصحيح لتوجيه اقتصاداتنا نحو تحقيق هدفنا البالغ 2% للتضخم على المدى المتوسط".

وكان البنك المركزي الأوروبي أبقى على تكاليف الاقتراض دون تغيير في 30 أبريل الماضي، لكنه أشار إلى أن رفع أسعار الفائدة سيكون مطروحاً للنقاش في يونيوالمقبل.

