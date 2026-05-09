أنجبت عمر الشريف ويوسف شاهين.. ماكرون: الإسكندرية جنة البحر المتوسط ومهد الحضارات

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مدينة الإسكندرية بأنها «جنة البحر المتوسط»، مشيرًا إلى مكانتها التاريخية كحاضنة للإبداع وملتقى للثقافات والحضارات عبر العصور.

واستحضر "ماكرون" أسماء عدد من الرموز الفنية التي ارتبطت بالمدينة، من بينهم عمر الشريف ويوسف شاهين وغيرهم من الفنانين والمبدعين، مؤكدًا أن الإسكندرية كانت دومًا مصدر إلهام للمبدعين وصانعي الأحلام.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن مشروع جامعة سنجور بدأ في الاسكندرية منذ 35 عاماً قبل أن يقوم الرئيس السيسي بإعادة الاستثمار في الجامعة، وضخ استثمارات كثيرة .

وأضاف ماكرون، من خلال كلمة له في حفل افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور في مدينة برج العرب الجديدة: "لقد فهمت أن هذه الدفعة الـ20 هي من أكثر الدفع تميزاً عن سابقيها والفكرة أنه يجب أن تكون الدفعات القادمة أفضل ويجب أن نصل إلى 500 طالب.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن هناك الآلاف من الطلاب الذين يتابعون جامعة سنجور وطلاب جامعة سنجور سوف يشكلون كوادر المنظمات الدولية والاتحاد الأفريقي في المستقبل.

