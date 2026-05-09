برلماني: زيارة ماكرون للقاهرة تؤكد الثقل السياسي والدولي لمصر

أكد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، ترحيبه بالزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى مصر، ولقائه بالرئيس ، مشددًا على أن الزيارة تعكس بوضوح حجم المكانة السياسية والدبلوماسية التي باتت تتمتع بها الدولة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

افتتاح جامعة سنجور

وقال أشرف أمين إن العلاقات المصرية الفرنسية تمثل نموذجًا متوازنًا للشراكة الاستراتيجية القائمة على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، مؤكدًا أن القاهرة أصبحت خلال السنوات الأخيرة لاعبًا رئيسيًا في ملفات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأشار إلى أن الثقة المتزايدة من جانب القوى الدولية الكبرى في الدولة المصرية تعكس نجاح القيادة السياسية في إدارة التحديات الإقليمية والدولية بحكمة واتزان، بما عزز من مكانة مصر كركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف النائب أن افتتاح جامعة “سنجور” بالقاهرة يحمل دلالات ثقافية وتعليمية مهمة، ويؤكد الدور التاريخي لمصر كمنارة للعلم والمعرفة في القارة الأفريقية، فضلًا عن حرص الدولة على توسيع مجالات التعاون الدولي في التعليم والبحث العلمي وبناء الإنسان.

لقاء الرئيس السيسي وماكرون

وأوضح أن لقاء الرئيسين السيسي وماكرون يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وأزمات متسارعة، الأمر الذي يعكس أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على استقرار الدول الوطنية واحترام سيادتها.

واختتم النائب أشرف أمين تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الدولية، مستندة إلى قيادة سياسية تمتلك رؤية واضحة وشبكة علاقات قوية ومتوازنة مع مختلف دول العالم، بما يحقق مصالح الدولة المصرية ويدعم فرص الأمن والاستقرار والتنمية.