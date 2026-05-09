أمل الحناوي: زيارة ماكرون إلى مصر تضع الشراكة بين البلدين أمام استحقاقات مهمة

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، تأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ تواجه منطقة الشرق الأوسط تحديات غير مسبوقة تهدد منظومة الأمن الإقليمي، وسط تصاعد التوترات والأزمات العابرة للحدود.

وأوضحت الحناوي، خلال تقديمها برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن الزيارة تتجاوز الأطر التقليدية للتعاون الثنائي بين القاهرة وباريس، لتضع الشراكة المصرية الفرنسية أمام استحقاقات سياسية وأمنية مهمة، في ظل سعي البلدين إلى احتواء التصعيد ودعم مسارات التسوية السياسية.

وأضافت أن القاهرة وباريس تحاولان إيجاد مساحة مشتركة للتأثير في مسارات الأزمات الإقليمية، عبر توظيف أدوات القوة الناعمة والدبلوماسية كبديل للصراعات المفتوحة، خاصة في ظل المخاوف المتزايدة من انزلاق المنطقة إلى حالة من الفوضى الشاملة التي قد تؤثر على أمن واستقرار دول الشرق الأوسط بأكملها.

وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي  أكد خلال استقباله نظيره الفرنسي بمناسبة افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور، ضرورة تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، مجددًا موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار الدول العربية، ورفض القاهرة القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول أو بمقدرات شعوبها، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة.

وأشار ت إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد على أهمية الدور المصري في التعامل مع أزمات المنطقة، مثمنًا الجهود التي تبذلها القاهرة من أجل تهدئة الأوضاع ودفع الحلول السياسية. 

كما أعرب عن تطلعه إلى سرعة تسوية الأزمة الراهنة بما يسهم في إعادة السلم والاستقرار إلى الشرق الأوسط، مؤكدًا أن التعاون المصري الفرنسي يمثل عنصرًا مهمًا في دعم الاستقرار الإقليمي.

وأوضحت تقارير أن التحركات المصرية الفرنسية تأتي في إطار تنسيق سياسي متواصل بين البلدين تجاه ملفات المنطقة، خاصة مع تعقد المشهد الإقليمي وتزايد المخاوف من اتساع دائرة الصراع. 

كما تواصل القاهرة تحركاتها الدبلوماسية مع القوى الدولية الفاعلة من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة ومنع تفاقم الأزمات، بالتوازي مع دعم الجهود الرامية إلى تحقيق تسويات سياسية شاملة تحفظ وحدة الدول العربية ومقدرات شعوبها.

