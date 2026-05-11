محاكمة 47 متهما بمجموعات العمل النوعية للإخوان في كراسة.. اليوم

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الاثنين محاكمة 47 متهما، لاتهامهم في القضية رقم 13452 لسنة 2024، جنايات كرداسة.





وجاء في أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من عام 2005 وحتى 5 مايو 2019، المتهمون من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم العنف والترويع داخل البلاد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمانة للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة إعادة هيكلة مجموعات العمل النوعي المسلح بجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.



ووجه للمتهمين من السادس وحتى الأخير تهم الانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب.

ووجه للمتهمين الثاني والعشرون والثاني والثلاثون والثامن والثلاثون تهم القيام بجريمة إرهابية داخل البلاد بتدريب أفراد على استعمال السلاح وتعليمهم الأساليب القتالية، ووجه للمتهم عشر تهم حيازة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية.