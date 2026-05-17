الوحدات المحلية لمراكز ومدن بني سويف تواصل جهودها في مواجهة التعديات

في ضوء توجيهات اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة جهودها اليومية في تنفيذ حملات النظافة والتجميل وتحسين مستوى الخدمات، حيث تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة محمد بكري سير العمل باللجان الفنية للتصالح، كما تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة من عدد من شوارع المدينة شملت كوبري النيل وطريق السادات وكورنيش النيل وشارع الروضة وشارع حلمي الملط وشارع حاتم رشدي وشارع عبدالسلام عارف وجسر إسلام وميدان مولد النبي وشارع حافظ وشارع صفية زغلول

كما تضمنت أعمال النظافة بالوحدات القروية رفع أطنان من القمامة والمخلفات من قرى بلفيا والدوالطة والحكامنة وبني رضوان وإبشنا وباها وحاجر بني سليمان وتزمنت الشرقية وبياض العرب والعلالمة والشيخ علي، كما تم إزالة حالتي تعد على أرض زراعية بقريتي الزرابي والدوية، بالإضافة إلى إيقاف أعمال بناء مخالفة بشارع صفية زغلول والتحفظ على الخلاطة ومواد التشوين.

وفي مركز ومدينة ناصر برئاسة شوقي هاشم، تواصلت جهود الوحدة المحلية والوحدات القروية في ملف النظافة والتجميل ومواجهة التعديات،حيث تم تنفيذ حملة نظافة بمدينة ناصر وقرية الشناوية شملت شارع الجيش وشارع المصرف القبلي والبحري وطريق الصحارة ومنطقة المعهد الديني بالشناوية وشارع بورسعيد وشارع أبوبكر الصديق ومنطقة المنشية والشامية والسبخاية وعزبة إبراهيم باشا وشارع نهضة مصر وطريق السقاية ومنطقة مصنع الثلج ومنطقة بحري البلد، مع رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي

كما عقدت الوحدة المحلية لقاءً مفتوحًا مع أهالي قرية بهبشين لبحث شكوى خاصة بملف التصالح والعمل على إزالة أسبابها، وفي قرية بني عدي تم تمهيد وتسوية طريقي الزيتون وبني عدي بالجليدر مع رفع التراكمات، كما شهدت قرية دلاص أعمال تمهيد وتسوية لمداخل ومخارج القرية بداية من

طرق دلاص الرياض ودلاص ناصر ودلاص الزيتون، بالإضافة إلى متابعة أعمال تطهير مصرف نصري 2 الجزء المغطى بالتنسيق مع هندسة الصرف المغطى بناصر.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، برئاسة أحمد توفيق جهودها المكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تمت متابعة انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي والإدارة الهندسية، كما تمت متابعة أعمال النظافة بشوارع جمال عبدالناصر وعبدالمنعم رياض وممدوح مصطفى وترعة السلطاني وفي محيط المدارس، إلى جانب متابعة أعمال الموجة 29 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، فيما واصلت الوحدات المحلية القروية جهودها في تمهيد الطرق ورفع التراكمات والمخلفات الصلبة وصيانة كشافات الإنارة وغلق المحال التجارية في المواعيد المحددة وترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة ملفات التصالح والتقنين والتصدي لمخالفات البناء في المهد.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة مدحت صلاح حملاتها اليومية لرفع مستوى النظافة والخدمات، حيث تم رفع أكثر من 30 طنًا من القمامة من شوارع المدينة ومواقع التجميع، كما تابع رئيس المركز سير العمل بالمركز التكنولوجي ووجه بتسريع وتيرة العمل في ملف التصالح واستلام الملفات من المواطنين مع التأكيد على سرعة تسليم النماذج، فيما قام قسم الإشغالات بمتابعة سوق الفشن الأسبوعي ورفع الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والمركبات.