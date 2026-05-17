منتخب مسرح جامعة بني سويف يحصد المركز الثاني بمهرجان إبداع 14

مسرح جامعة بني سويف

أعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، حصول منتخب المسرح بالجامعة على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في مهرجان “إبداع 14”، وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 


وقد جاء هذا التتويج عن العرض المسرحي المتميز “آخر ظلال الأرض”، الذي شارك في بطولته 25 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، ليعكس روح التعاون والإبداع الجماعي تحت إشراف ورعاية قيادات الجامعة.

العرض المسرحي “آخر ظلال الأرض” جاء ثمرة جهد متواصل ورؤية فنية متكاملة، بإشراف  الدكتور حمادة محمد نائب رئيس الجامعة، ومحمد سليم امين عام الجامعة والكابتن  محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب.


من جانبه، أكد رئيس الجامعة  أن هذا الإنجاز يعكس استراتيجية الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية وتوفير بيئة خصبة للإبداع، مؤكدا إن حصول منتخب المسرح على المركز الثاني في مهرجان “إبداع 14” يمثل شهادة تقدير لموهبة طلاب جامعة بني سويف، ويعكس التزام الجامعة برعاية الإبداع الفني والثقافي، بما يعزز مكانتها بين الجامعات المصرية ويؤكد دورها الريادي في بناء جيل قادر على التعبير عن ذاته وإثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر.

وقد شارك فريق العمل في تقديم صورة متكاملة من الإبداع الفني، حيث أبدع أحمد شربي في تصميم الديكور، وقدم محمد شاكر لمسات مميزة في الأزياء والمكياج، فيما أضاف محمد بحيري حيوية خاصة من خلال الاستعراضات، وصمم محمد وحيد البوستر الدعائي للعمل. كما ساهم محمود الحسيني في الإضاءة، بينما أبدع مؤمن أمين في الموسيقى والألحان والغناء، إلى جانب توزيع موسيقي متقن للموسيقار محمد فتحي عبد الوهاب والفنان شادي شوارب، مما منح العرض توازنًا فنيًا متكاملًا.

كما  تولى فادي جابر مهمة التصوير الفوتوغرافي، وأسهم في الإخراج كل من سيف فؤاد، ريهام عبد النبي، وإبرام أسام كمساعدين، بينما قام وليد حسين بدور المخرج المنفذ. أما النص والإخراج فقد حمل توقيع الأستاذ يوسف المنصور الذي استطاع أن يجسد رؤية فنية عميقة تعكس قضايا إنسانية معاصرة. وقد جاءت إدارة النشاط الفني بقيادة الأخصائية هبة صلاح الدين ومديرة الإدارة سحر حامد إبراهيم

