محافظات

في يومها الثاني.. وكيل تعليم بني سويف يتابع انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وكيل وزارة التعليم ببني سويف
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

قام  الدكتور محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بجولة تفقدية بعدد من مدارس قرية دنديل التابعة لإدارة ناصر التعليمية، لمتابعة انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل، والاطمئنان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات اللواء عبدالله عبد العزيز محافظ بني سويف، بشأن المتابعة الميدانية المستمرة لسير العملية الامتحانية.
 

ويؤدي ما يزيد عن 164 ألف تلميذ وتلميذة بالصفين الخامس والسادس الابتدائي الامتحان في مادة اللغة العربية، بينما أدى أكثر من 162 ألف طالب وطالبة بالصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية للصف الأول الإعدادي، والرياضيات للصف الثاني الإعدادي.

كما أدى ما يزيد عن 20 ألف طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي “الفترة الصباحية” الامتحان في مادتي الجغرافيا والفيزياء، فيما يؤدي أكثر من 19 ألفًا و339 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي “الفترة المسائية” الامتحان في مادة العلوم المتكاملة.

رافقه خلال الجولة الدكتورة نبيلة فتحي مدير إدارة ناصر التعليمية والدكتور أحمد سيد عضو متابعة المديرية 
واستهل وكيل الوزارة جولته بتفقد لجان امتحانات مدرسة الشهيد محمود صبري الإعدادية المشتركة، حيث تابع انتظام اللجان والتزام القائمين على العملية الامتحانية بالتعليمات المنظمة، مؤكدًا ضرورة توفير الهدوء والانضباط داخل اللجان، بما يضمن أداء الطلاب للامتحانات في أجواء مناسبة ومستقرة.

كما تفقد الدكتور محمود الفولي لجان مدرسة دنديل الثانوية، واطمأن على مستوى الانضباط داخل اللجان، ومدى وضوح الأسئلة ومطابقتها للمناهج الدراسية، وعدم وجود أي معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات، مشددًا على سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو مشكلات طارئة بما يحقق انتظام العملية الامتحانية.

وشملت الجولة كذلك متابعة أعمال الامتحانات بمدرسة دنديل الابتدائية (2)، حيث حرص وكيل الوزارة على التأكد من تهيئة المناخ الملائم للتلاميذ لأداء الامتحانات في هدوء واستقرار، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

واختتم وكيل الوزارة جولته التفقدية بزيارة مدرسة دنديل الابتدائية (1)، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية اليومية بكافة الإدارات التعليمية لمتابعة انتظام الامتحانات، والتأكد من تنفيذ التعليمات الوزارية بدقة داخل جميع اللجان.

وأكد الدكتور محمود الفولي خلال الجولة حرص مديرية التربية والتعليم ببني سويف على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب، مع الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات والتعليمات الوزارية المنظمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويضمن خروج الامتحانات بالشكل اللائق.

