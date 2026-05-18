قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرصة للشراء …أسعار الذهب اليوم الإثنين تسجل انخفاضاً ملحوظاً
التحفظ على عاطلين حاولا سرقة وحدة تكييف مسجد بالقليوبية
نتنياهو يعلن تشكيل فريق جديد لمواجهة مسيرات حزب الله
الحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه عقوبة تقليد الاختراعات بقصد التداول التجاري
مصر تشدد على الالتزام الراسخ بأمن دول الخليج باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي المصري
تقترب من 50| أجواء شديدة الحرارة في الوادي الجديد.. والمحافظة ترفع الطوارئ
قرار حاسم من إدارة الأهلي بشأن المدير الفني الجديد.. تفاصيل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين.. فيديو
مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة
أحمد العوضي لصدى البلد: فيلم “العركة” ما زال فكرة.. ومشروعي مع أحمد السقا لم يبدأ بعد (خاص)
فنزويلا تطرح لوائح جديدة لاستثمارات النفط بعد تعديل قانون المحروقات
الدفاع الأوكرانية: روسيا أطلقت 524 طائرة مسيرة و22 صاروخا على أوكرانيا خلال الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى رحيل عبد الله فرغلي.. اعتزل التدريس من أجل الفن

في ذكرى رحيل عبد الله فرغلي.. اعتزل التدريس من أجل الفن
في ذكرى رحيل عبد الله فرغلي.. اعتزل التدريس من أجل الفن
أ ش أ

تحلّ اليوم ذكرى رحيل الفنان عبد الله فرغلي، أحد أبرز وجوه الفن المصري التي تركت بصمة لا تُنسى على خشبة المسرح وفي السينما والتلفزيون، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من أربعة عقود قدم خلالها نحو 200 عمل فني، منها مسرحيات ومسلسلات وأفلام شكلت جزءًا من ذاكرة المشهد الفني المصري.

وُلد عبد الله عبد الله فرغلي في 3 مارس 1928 في بولاق أبو العلا، ونشأ في بيئة تجمع بين بساطة الحياة الشعبية وروح الثقافة، ما أكسبه قدرة على تجسيد شخصيات مختلفة بين طبقات المجتمع، وأحب القراءة منذ صغره والتحق بكلية الآداب قسم اللغة الفرنسية، حيث تأثر بمسرحيات موليير وأنشأ مع أصدقائه فرقة المسرح العصري لتقديم عروض على مسارح مؤجرة.

بعد التخرج عمل مدرسًا للغة الفرنسية في محافظة بني سويف، وواصل تقديم المسرحيات ضمن فرقة المسرح العصري، قبل أن ينتقل إلى القاهرة وينضم في عام 1966 إلى فرقة الفنانين المتحدين ككاتب ومترجم للأعمال المسرحية العالمية بترشيح من عبد المنعم مدبولي.

بدأ بأدوار صغيرة في مسرحيات مثل "حواء الساعة 12"، "هاللو شلبي"، حتى تفرغ تمامًا للفن واستقال من التدريس، حيث جمع بين مسيرته الفنية والعمل اليومي في المدرسة لفترة طويلة، متنقلًا بين القاهرة والإسكندرية لحضور عروض المسرحيات.

جاءت مسرحية "مدرسة المشاغبين" لتكون نقطة تحول كبيرة في مسيرته، بعد أن تولى دور المدرس "علام الملاواني"، رغم أن ظهوره فيها كان محدودًا، إلا أن الشخصية علّقت في ذاكرة الجمهور، وواصل تقديم أعمال مسرحية ناجحة مثل "إنها حقًا عائلة محترمة"، "سيدتي الجميلة"، "الفلوس حبيبتي"، و"سكر زيادة"، إلى جانب مشاركته في السينما بأعمال منها "أرض النفاق"، "أونكل زيزو حبيبي"، "الشقة من حق الزوجة"، و"الدنيا على جناح يمامة"، وشارك في أفلام مع عادل إمام مثل "الحريف"، و"المولد".

كما ترك فرغلي أثرًا واضحًا في الدراما التلفزيونية من خلال أعماله مثل "أبنائي الأعزاء شكرًا"، "أخو البنات"، و"حدائق الشيطان"، وكان آخر أعماله مشاركته في الجزء الأول من مسلسل "الجماعة" عام 2010.

وفي 18 مايو 2010، شعر عبد الله فرغلي بضيق حاد في التنفس بعد الانتهاء من تصوير عدد من مشاهده في مسلسل "شيخ العرب همام"، ونُقل على الفور إلى المستشفى حيث فارق الحياة عن عمر ناهز 82 عامًا، تاركًا إرثًا فنيًا غنيًا أضاء به خشبة المسرح وشاشات السينما والتلفزيون على مدار أكثر من 40 عامًا.

ذكرى رحيل الفنان عبد الله فرغلي أبرز وجوه الفن المصري خشبة المسرح مسيرة فنية ذاكرة المشهد الفني المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة روميساء

بعد 5 أيام غياب.. لغز اختفاء روميساء طالبة أكتوبر ينتهي بمفاجأة مثيرة.. صور

منحة التموين 1600 جنيه

آخر موعد لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. وحقيقة تمديد المهلة

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

سعر الطماطم اليوم

60 جنيها للكيلو.. أسعار الطماطم وموعد نزولها

الأرصاد

نزول 10 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

جانب من الحريق

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

صلاح وسلوت

رد فعل صادم من سلوت تجاه تصريحات محمد صلاح

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

مصر تدين بشدة محاولة استهداف السعودية وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة

مصر تدين بشدة محاولة استهداف السعودية وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة

اليوم العالمي للمتاحف 2026.. جسور ثقافية توحد عالما منقسما

اليوم العالمي للمتاحف 2026.. جسور ثقافية توحد عالما منقسما

جامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة يفتتح وحدة التشخيص الجزيئي للأمراض بكلية الطب البيطري

بالصور

بعد الضجة.. عيوب ومميزات كاديلاك إسكاليد IQ موديل 2026

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

الكشف عن سيارة مازدا سبيد 6 الكهربائية 2026 بقوة 536 حصانا

مازدا سبيد 6
مازدا سبيد 6
مازدا سبيد 6

إطلالة نانسي عجرم في كاليفورنيا تثير الجدل

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد