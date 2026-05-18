ماجد المهندس ينضم لنجوم مهرجان موازين .. تعرف على موعد حفله

يستعد الفنان ماجد المهندس لاحياء حفل غنائي، ضمم فاعليات النسخة ال21 ، من مهرجان موازين الغنائي.

ومن المقرر أقامة حفل ماجد المهندس يوم 20 يونيو القادم، حيث يقام المهرجان في الفترة ما بين 19 يونيو الي 27 يونيو.

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنان ماجد المهندس، المرتقب بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، التذاكر للحجز الإلكتروني.

وجاءت أسعار تذاكر حفل ماجد المهندس، في دبي بين الفئات السعرية التالية: (195 درهم إماراتي، 295 درهم إماراتي، 395 درهم إماراتي، 495 درهم إماراتي، 795 درهم إماراتي، 1195 درهم إماراتي).

وينتظر أن يحيي ماجد المهندس، حفل غنائي في مدينة دبي يوم 29 مايو الجاري، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى المبارك.