فن وثقافة

مستوحى من قصة حقيقية.. المغربية ليلى المراكشي تحتفي بفيلمها الفراولة بمهرجان كان

أحمد إبراهيم

يعرض اليوم الفيلم المغربي “الفراولة” للمخرجة المغربية ليلى المراكشي ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي بقسم "نظرة ما". 

وتعود ليلى المركشي إلى الساحة السينمائية العالمية بفيلمها الجديد "الفراولة"، المشارك ضمن قسم "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي، بعد سنوات طويلة من حضورها اللافت بفيلمها الأول "ماروك" عام 2005، الذي شكّل آنذاك نقطة تحول مهمة في مسيرتها الفنية وأثار نقاشًا واسعًا حول المجتمع المغربي وقضاياه.

قصة فيلم الفراولة 

وتبتعد المراكشي فى عملها الجديد عن عوالم الطبقات الثرية التي تناولتها في أفلامها السابقة مثل Marock وRock the Casbah، لتقترب هذه المرة من حياة النساء المغربيات البسيطات، عبر حكاية مستوحاة من وقائع حقيقية لعاملات موسميات يسافرن إلى جنوب إسبانيا للعمل في مزارع الفراولة، بحثًا عن فرصة لتحسين أوضاع أسرهن، قبل أن يجدن أنفسهن في مواجهة الاستغلال والتحرش وظروف العمل القاسية.

ليلى المراكشي تكشف عن تفاصيل فيلمها المستوحى من الواقع 

وكشفت المخرجة، في تصريحات لمجلة "فارايتي"، أن فكرة الفيلم بدأت بعدما روت لها صحفية وصديقة مقربة قصة امرأة مغربية تدعى حسناء، غادرت عائلتها متجهة إلى إسبانيا للعمل في مزارع الفراولة، قبل أن تتمرد على الواقع الصعب الذي كانت تعيشه العاملات هناك.

وأضافت ليلى المراكشي أنها سافرت بالفعل إلى منطقة هويلفا في الأندلس خلال إعداد تحقيق صحفي لصالح صحيفة "نيويورك تايمز"، وهناك اكتشفت عالمًا مختلفًا مليئًا بالحكايات الإنسانية المؤثرة، ما دفعها إلى إجراء سلسلة طويلة من اللقاءات مع العاملات الموسميات لفهم تفاصيل حياتهن اليومية.

وأكدت أن أكثر ما جذبها في هذه القصص هو قوة النساء وقدرتهن على التحمل، مشيرة إلى أن الفيلم لا يسعى إلى تقديم صورة قاتمة بقدر ما يسلط الضوء على شجاعة المرأة المغربية وإصرارها على مواجهة الظروف الصعبة.

كما أوضحت أنها اختارت تقديم العمل في إطار روائي خيالي بدلًا من الوثائقي، مع الاستعانة بالممثلة المغربية نسرين الراضي لتجسيد شخصية "حسناء"، لما تمتلكه من حضور إنساني وقدرة على التعبير عن تعقيدات الشخصية ومشاعرها.

