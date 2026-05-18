إلهام أبو الفتح
حوادث

حكم نهائي من الإدارية العليا لصالح هيفاء وهبي ضد المهن الموسيقية.. ماذا حدث؟

هيفاء وهبي ومحاميها شريف حافظ
ندى سويفى

قضت المحكمة الادارية العليا اليوم برفض الطعن المقام من نقابة المهن الموسيقية وتأييد حكم اول درجه بالغاء قرارهم بمنع إعطاء التصاريح الي الفنانة هيفاء وهبي للغناء في مصر 

وقضت سلفاً محكمة القضاء الاداري بجلسة 28/12/2025 بإلغـاء قرار مـجـلس نـقـابة المهن المـوسـيـقـيـة الـصـادرف ٢٠٢٥/٣/١٦ بـعـدم مـنـح المـدعـيـة تـصـاريـح لـلـغـنـاء داخـل جـمـهـوريـة مـصـر الـعـربـيـة مـع مـا يترتب علي ذلك من آثار وألزمت النقابة المدعى عليها المصروفات وأتعاب المحاماة إلا أن نقابة المهن الموسيقية طعنت علي ذلك القضاء أمام المحكمة الادارية العليا وقيد برقم ١٥٥٢٧ لسنة ٧٢ ق وتحدد لنظرها لجلسة اليوم ٢٠٢٦/٥/١٨  وحضر محامي النقابة وهي الجهة التي اقامت الطعن كما حضر المستشار شريف حافظ محامي الفنانة هيفاء وهبي وقدم مذكرة شرح فيها الدعوى وأسباب اقامتها وحكم اول درجة وطلب رفض الطعن وتأييد حكم أول درجة 

وذكرت محكمة القضاء الإداري في أسباب حكمها  أن المـطـعـون ضـدهـا الأولـى لا تـخـضـع للمـساءلات التأديبية بإعتبارها أجنبية الجنسية (لبنانية) مضافاً لذلك كونها ليست عضوة في نقابة المهن المـوسـيـقـيـة وإنمـا يـنـطـوى عـمـلـهـا ف جمهورية مـصـر الـعـربـيـة بمـوجـب تـصـريـح , وأن الـنـقـابـة الـطـاعـنـة مـا كـان لـهـا أن تـقـحـم نـفـسـهـا فـى خـلافـات شـخـصـيـة بـين المـطـعـون ضـدهـا الأولـى والمـطـعـون ضـده الـثـانـى , إلا إنـه نجـد أن الـنـقـابـة أقـحـمـت نـفـسـهـا ف هـذا الـنـزاع مـتـخـذة قـرار أمّـس المـركـز الـقـانـونـى لـلـمـطـعـون ضـدهـا الأولى وأضر بها ضرراً بالغاً

وبالرغم من قيام المستشار شريف حافظ بتنفيذ الحكم السابق ضد نقابة المهن الموسيقين واعلانهم بالصيغة التنفيذية الا ان حكم الادارية العليا الصادر بجلسة اليوم هو حكم نهائي وبات لايقبل الطعن عليه .

بالأسود الجريء.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بأنوثتها
