تراجعت أسعار الحديد عالميا بشكل طفيف خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو الجاري، بينما استقرت محليا.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع "صدى البلد" أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين 18 مايو 2026.

أسعار الحديد عالميًا

أظهرت بيانات الأسواق العالمية انخفاضا طفيفة في أسعار المواد الاولية خلال الاسبوع الثالث من مايو، وفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية.

تراجعت أسعار الخردة إلي 413 دولارًا / طن، مقارنة 411 دولارًا / طن سعر الأسبوع الماضي، بانخفاض دولارين ،

تراجع سعر خام الحديد إلى 108 دولارات / طن مقارنة 109 دولارات / طن سعر الأسبوع الماضي بانخفاض دولار.

واستقرت أسعار مربعات الصلب – البيلت – ما بين 480 – 485 دولارا للطن.

وبلغت أسعار حديد التسليح ما بين 535 – 545 دولارا/ طن.



أسعار الحديد محليا

سجل سعر طن الحديد الاستثماري في مصر من 37500 جنيها للطن، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40400 جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.



أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الإثنين 18 مايو 2026:

سجل سعر حديد عز نحو 40000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 39800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وصل سعر حديد العتال 39500 جنيه للطن

وصل سعر حديد المراكبي 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو 39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 37.500 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر حديد سرحان نحو 37.500 ألف جنيه للطن .

اختلاف الأسعار

لا تشمل الأسعار المعلنة تكاليف النقل، أو هوامش التجار، والتي تختلف من منطقة لأخرى، وفقًا لآليات العرض والطلب وتكلفة الشحن.

فرض رسوم حمائية على واردات بعض منتجات الصلب

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارات بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات بعض منتجات الصلب اعتباراً من الأول من أبريل عام 2026 ولمدة 3 أعوام، شاملة فترة التدابير المؤقتة، في إطار أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتزامات مصر وفق الاتفاقيات الدولية.