قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألمانيا: مجموعة السبع مفتاح إنهاء أزمة إيران
أسعار الحديد والأسمنت اليوم 18 مايو 2026 بعد تراجع الأسمنت
بيك أب بتصميم كلاسيكي.. BAW 212 الصينية تستعد للانطلاق| صور
مأساة أوسيم.. مصرع شقيقين وجارهما في حريق منزل الكوم الأحمر| صور
حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة
حقيقة خصم 500 ألف دولار من مستحقات الزمالك لدى كاف
ترامب يحذر إيران.. خريطة الشرق الأوسط تتحول إلى ساحة تهديد
آخر موعد لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. وحقيقة تمديد المهلة
تهديد مباشر لأمن المنطقة.. الإمارات تستنكر هجمات المسيرات على السعودية
الزمالك يدخل في معسكر مغلق استعدادا لحسم الدوري
بمحرك اقتصادي.. المواصفات الكاملة لسيارة هيونداي فينيو 2026
الهند: نشعر بقلق بالغ إزاء هجوم محطة براكة النووية في الإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين

أسعار الحديد عالميا ومحليا
أسعار الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

تراجعت أسعار الحديد عالميا بشكل طفيف خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو الجاري، بينما استقرت محليا.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع "صدى البلد" أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين 18 مايو 2026.

أسعار الحديد عالميًا 

أظهرت بيانات الأسواق العالمية انخفاضا طفيفة في أسعار المواد الاولية خلال الاسبوع الثالث من مايو، وفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية.

تراجعت أسعار الخردة إلي 413 دولارًا / طن، مقارنة 411 دولارًا / طن سعر الأسبوع الماضي، بانخفاض دولارين ، 

تراجع سعر خام الحديد إلى 108 دولارات / طن مقارنة 109 دولارات / طن سعر الأسبوع الماضي بانخفاض دولار.  

واستقرت أسعار مربعات الصلب – البيلت – ما بين 480 – 485 دولارا للطن.

وبلغت أسعار حديد التسليح ما بين 535 – 545 دولارا/ طن.
 

أسعار الحديد محليا 

سجل سعر طن الحديد الاستثماري في مصر من 37500 جنيها للطن، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40400 جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.
 

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الإثنين 18 مايو 2026: 

سجل سعر حديد عز نحو 40000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 39800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وصل سعر  حديد العتال 39500 جنيه للطن

وصل سعر  حديد المراكبي 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو  39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي  نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن 

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 37.500 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر حديد سرحان  نحو 37.500 ألف جنيه للطن .

اختلاف الأسعار 

لا تشمل الأسعار المعلنة تكاليف النقل، أو هوامش التجار، والتي تختلف من منطقة لأخرى، وفقًا لآليات العرض والطلب وتكلفة الشحن.

فرض رسوم حمائية على واردات بعض منتجات الصلب

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارات بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات بعض منتجات الصلب اعتباراً من الأول من أبريل عام 2026 ولمدة 3 أعوام، شاملة فترة التدابير المؤقتة، في إطار أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتزامات مصر وفق الاتفاقيات الدولية.

أسعار الحديد أسعار الحديد عالميا أسعار الخردة أسعار حديد التسليح أسعار الحديد محليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة روميساء

بعد 5 أيام غياب.. لغز اختفاء روميساء طالبة أكتوبر ينتهي بمفاجأة مثيرة.. صور

سعر الذهب

500 جنيه.. قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يصعد بقوة

أرشيفية

اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

حالة الطقس

47 درجة وأتربة بالمساء.. الأرصاد تُطلق إنذارا شديد اللهجة بشأن طقس الاثنين

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا.. قبل عيد الأضحى أم بعده؟

سعر الطماطم اليوم

60 جنيها للكيلو.. أسعار الطماطم وموعد نزولها

الأرصاد

نزول 10 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

طقس عيد الاضحى

الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس وقفة عرفات وعيد الأضحى

ترشيحاتنا

سامسونج

مايكروسوفت تطلق جرس الإنذار وتطالب بسد ثغرة Zero-Day فورا في Exchange

سامسونج

تخلص من تطبيقات سامسونج غير القابلة للحذف.. تجربة برمجية تمنح هاتفك سرعة صاروخية

الألعاب الرقمية

لمنع قتل الألعاب الرقمية.. قانون أمريكي ثوري يجبر الشركات على إعادة أموال اللاعبين أو تشغيلها للأبد

بالصور

من غرناطة إلى شارع بغداد.. مهرجان للسيارات الكلاسيكية في شوارع مصر الجديدة

مهرجان للسيارات الكلاسيكية
مهرجان للسيارات الكلاسيكية
مهرجان للسيارات الكلاسيكية

اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية الجديدة لـ207 قرية وعزبة بالشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

مهرجان Trend Awards يكرم منى العمدة تقديرًا لدورها في دعم ملف التطوير العقاري

منى العمدة
منى العمدة
منى العمدة

الحسن عادل ينتهي من تصوير كليب «نبينا محمد نبينا» بين مكة والمدينة

الحسن عادل
الحسن عادل
الحسن عادل

فيديو

شذى

بعد طرح «شطة».. شذى: الأغنية روحها حلوة وردود الأفعال أسعدتني

سبب خفي لأمراض الكلى

في الهواء اللى بنتفسه.. سبب خفي لأمراض الكلى يحيط بك يوميا

حقنة القهوة الشرجية

ترند حقنة القهوة الشرجية يثير القلق.. الأطباء يحذرون: دجل ولا أساس علمي لها

شقق الإيجار التمليكي

اسكن بدون مقدم.. تفاصيل وشروط شقق الإيجار التمليكي الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد