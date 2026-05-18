انتقاما من والدتها.. القبض على سيدة استدرجت صغيرة وألقتها في مصرف مائي بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تغيب ابنة القائم على النشر عقب خروجها من الحضانة بالمنيا.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 16 مايو تبلغ لمركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا من (مدرس مساعد بإحدى الجامعات - مقيم بدائرة المركز) بتغيب نجلته (سن 6) عقب عودتها من الحضانة ولم يتهم أحد بالتسبب فى غيابها .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (سبق لها العمل بإحدى الحضانات التى كانت بها الطفلة – مقيمة بذات الدائرة )، وبمواجهتها أقرت بإستدراجها الطفلة وإلقائها بأحد المصارف المائية بالقرية إنتقاماً من والدتها لسابقة قيام الأخيرة بإتهامها بسرقة هاتفها المحمول مما أساء لسمعتها بالقرية وفصلها عن عملها بالحضانة، وتم إنتشال الجثمان بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.