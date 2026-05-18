من هو خطيب عرفة 2026؟ حاصل على دكتوراة من الأزهر.. 10 معلومات عن الشيخ علي الحذيفي

من هو خطيب عرفة ؟ صدر قرار سعودي أن يكون إمام وخطيب المسجد النبوي الدكتور علي الحذيفي خطيبًا ليوم عرفة، ويحل علينا يوم عرفة 2026 يوم الثلاثاء 26 مايو ، وتكون خطبة يوم عرفة أقبل صلاة الظهر والعصر جمع تقديم.



من هو خطيب يوم عرفة 2026 ؟

وأعلنت رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن صدور موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على تولي الشيخ الدكتور علي الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي خطيبًا ليوم عرفة 2026

من هو خطيب يوم عرفة الشيخ علي الحذيفي

هو علي بن عبد الرحمن بن علي بن أحمد الحذيفي، قارئ و إمام سعودي من مواليد سنة ۱۳٦٦ه في قرية "القرن المستقيم" ببلد العوامر (جنوب مكة).



تعلم الشيخ علي الحذيفي القرآن الكريم و ختمه على يد الشيخ محمد بن إبراهيم الحذيفي العامري بالإضافة إلى تعلمه لبعض العلوم الشرعية.



التحق بعد ذلك بمدرسة «السلفية الأهلية» في بلجرشي سنة ۱۳۸۱ه، ثم بعدها بالمعهد العلمي لبلجرشي سنة ۱۳۸۳ه.



و منذ حصوله على شهادة جامعة الشريعة بالرياض سنة ۱۳۹۲ه، و علي الحذيفي يزاول مهنة أستاذ في المعهد العلمي بالموازاة مع منصبه كإمام جامع "بلجرشي الأعلى".

ماجستير من جامعة الأزهر

سنة ۱۳۹۵ه، حصل علي الحذيفي على ماجستير من جامعة "الأزهر" ثم على الدكتوراه، نال درجة الماجستير من الأزهر عام 1395هـ (1975م)، كما نال درجة الدكتوراه من الأزهر أيضاً من قسم الفقه «شعبة السياسة الشرعية»، وكان موضوع رسالته: «طرائق الحكم المختلفة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بين المذاهب الإسلامية»

وقد سبق له أن درس في الجامعة الإسلامية (۱۳۹۷ه)، ثم جامعة "الحديث"، "جامعة الدعوى و أصول الدين"، و أخيرا جامعة القرآن الكريم منذ سنة ۱٤۱۸ه.

عين إماماً في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف

عين علي الحذيفي إماما في المسجد النبوي الشريف سنة ۱۳۹۹ه، ثم إماما بالمسجد الحرام في رمضان ۱٤۰۱ه، و منذ سنة ۱٤۰۲ه و هو إمام بالمسجد النبوي الشريف.

المشاركة في لجان علمية



يعد علي الحذيفي من أهم أعضاء لجان وهيئات علمية عدة منها اللجنة العلمية لمراجعة مصحف المدينة المنورة (كرئيس)، لجنة الإشراف على تسجيل المصاحف المرتلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.



يشارك علي الحذيفي في عدد كبير من الندوات الدينية في العديد من الدول المسلمةـ وتبث القنوات الإذاعية والتلفزية قراءاته القرآنية، وله بعض المؤلفات و الكتب الدينية.

