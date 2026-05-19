تحقيقات وملفات

إنشاء مقر لقسم الجوازات في مدينة بسيون بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات التنفيذية والخدمية والتنموية، ومتابعة معدلات الأداء بالمراكز والمدن، في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع جهود التنمية الشاملة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

جاء الاجتماع بحضور اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام، والعميد وائل فتحي المستشار العسكري، خالد العرفي السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والجهات التنفيذية.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الاجتماع، قدم المحافظ التهنئة للحضور بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى ، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، مؤكدًا أهمية تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية للعمل بكامل الجاهزية خلال الفترة المقبلة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل 

وشهد المجلس الموافقة على إطلاق اسم الشهيد أمين شرطة أول تامر شعبان منوفي نصار على مدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية بقرية دفرة بمركز طنطا، تخليدًا لذكراه وتقديرًا لتضحيات شهداء الوطن، كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض فضاء بمدينة بسيون بمساحة 630 مترًا مربعًا لإقامة مقر لقسم الجوازات لصالح وزارة الداخلية، بما يسهم في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

موافقة المجلس التنفيذي 

كما وافق المجلس التنفيذي على اعتماد لوحات تحديث المخططات التفصيلية المعتمدة لعدد من قرى مركزي طنطا والمحلة الكبرى، من بينها قرى دفرة وميت حبيش القبلية وتلبنت قيصر وكفر المنصورة والشهيدي وطنبارة ومحب الجديدة، وذلك في إطار استكمال خطوط التنظيم للمناطق والكتل العمرانية المضافة للأحوزة العمرانية المحدثة، بما يدعم ضبط منظومة البناء والتخطيط العمراني.

وضع خطط الاستثمارية 

وأكد المحافظ خلال الاجتماع ضرورة المتابعة اليومية لملفات الخطة الاستثمارية والإيرادات والمخلفات الصلبة ومنظومة التقنين والمتغيرات المكانية والتصالح وتراخيص المحال العامة والموجة 29 لإزالة التعديات، إلى جانب تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أية مخالفات.

طوارىء عيد الأضحي المبارك 

وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات الخدمية وجهات المرافق استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع التأكيد على جاهزية المستشفيات ومرفق الإسعاف والحماية المدنية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب توفير السلع التموينية والمواد البترولية بصورة يومية، وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال والمخابز للتأكد من صلاحية المنتجات وتوافر الخبز المدعم للمواطنين.

مواجهه مخالفات البناء 

ووجه المحافظ بالتعامل الفوري مع أي تعديات أو مخالفات بناء وإزالتها في المهد، مع تكثيف الحملات الميدانية والمتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كما تابع المحافظ الاستعدادات الخاصة بصلاة عيد الأضحى، حيث تم تحديد وتأمين 464 ساحة لأداء الصلاة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مع تكثيف التواجد الأمني بمحيط الساحات والحدائق والمتنزهات وأماكن التجمعات لتحقيق السيولة المرورية خلال أيام العيد،وفيما يخص ملف المجازر، شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بجميع المجازر الحكومية على مستوى المحافظة وعددها 18 مجزرًا ونقطة ذبيح، والتأكد من جاهزيتها الفنية والتشغيلية لاستقبال الأضاحي بالمجان طوال أيام العيد، مع حظر الذبح خارج المجازر المعتمدة حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.

تنفيذ حملات رفع وتلال القمامة 

وأكد المحافظ أهمية استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات التاريخية وتحسين المظهر الحضاري بالشوارع والميادين، إلى جانب متابعة تطهير المجاري المائية وإزالة الإشغالات وتنظيم الأسواق العشوائية، مشدداً على ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين وعقد لقاءات المواطنين بصورة منتظمة، والتواجد الميداني المستمر لرصد المشكلات على أرض الواقع وسرعة إيجاد حلول فورية لها، مؤكدًا أن المواطن يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ الغربية جميع الأجهزة التنفيذية برفع درجة الجاهزية والتنسيق الكامل بين الجهات المختلفة للتعامل مع أي طوارئ، مع مراجعة جاهزية المعدات والسيارات وغرف العمليات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة، لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

