خفايا ومفاجآت.. 10 حيل ذكية في هواتف الآيفون لعام 2026 ستغير طريقة استخدامك لهاتفك تماماً

أصدرت منصات تكنولوجية عالمية دليلاً برمجياً موسعاً يكشف الستار عن مجموعة من الميزات الخفية والحيل الذكية داخل هواتف آيفون الرائدة، والتي يجهل وجودها ملايين المستخدمين رغم قيمتها الكبيرة في تسهيل الاستخدام اليومي؛ ويركز التقرير الشامل على كيفية استغلال التحديثات البرمجية الأخيرة لرفع معدلات الإنتاجية، وحماية البيانات الشخصية، وتوفير طاقة البطارية بأساليب مبتكرة لم تكن متاحة من قبل.

أتمتة المهام اليومية بالذكاء الاصطناعي

تستهدف الحيلة الأولى في الدليل تمكين مستخدمي آيفون من إنشاء "سيناريوهات ذكية" عبر تطبيق الاختصارات المطوّر (Shortcuts)، حيث بات بإمكان النظام الآن ربط العمليات المعقدة بأوامر بسيطة للغاية.

ويسمح هذا التطور البرمجي، على سبيل المثال، بضبط الهاتف ليقوم تلقائياً بإرسال رسالة نصية محددة لأفراد الأسرة بمجرد مغادرة مقر العمل، أو تشغيل وضعية "التركيز الصارم" وقراءة رسائل البريد الإلكتروني الهامة بصوت المساعد الرقمي "سيري" بمجرد وضع الهاتف على المكتب.

تأمين الصور والملفات بمستويات متقدمة

تعتمد أبل في منظومتها الأمنية الجديدة لعام 2026 على توسيع صلاحيات ميزة "بصمة الوجه" (Face ID) لتشمل حماية مجلدات وملفات معينة داخل تطبيق الملاحظات والملفات الافتراضي بشكل مستقل؛ ويكشف الدليل عن حيلة ذكية تتيح للمستخدمين "إخفاء" الألبومات الحساسة تماماً من شبكة العرض الرئيسية، وتشفيرها داخل سحابة "iCloud" بطريقة تمنع ظهورها حتى في شريط البحث الذكي، مما يضمن خصوصية مطلقة للبيانات البنكية والصور العائلية في حال استخدام الهاتف من قِبل أشخاص آخرين.

إطالة عمر البطارية وخفايا الشحن السريع

تضمنت النصائح البرمجية طريقة مبتكرة للتحكم في مستويات استهلاك الطاقة عبر تفعيل خيار "شحن البطارية الذكي المخصص"، والذي يسمح للمستخدم بتحديد سقف الشحن عند 85% أو 90% للحفاظ على عمر الخلايا الكيميائية الافتراضي لأطول فترة ممكنة؛ وأوضح الخبراء أهمية إيقاف تشغيل ميزة "تحديث المؤثرات البصرية اللحظية" في الخلفية، والتي تستهلك طاقة مكثفة من المعالج، واستبدالها بنظام التنبيهات المجدولة لتوفير ما يصل إلى 20% من طاقة البطارية يومياً.

تثبت هذه الحيل البرمجية الخفية أن هاتف آيفون يمتلك إمكانيات هائلة تتجاوز الأنماط التقليدية الشائعة؛ ومع استمرار أبل في ضخ الميزات الذكية لعام 2026، يصبح التعرف على هذه الأدوات وتطبيقها خياراً حتمياً لكل مستخدم في مصر والوطن العربي للحصول على تجربة رقمية متكاملة تضمن أعلى مستويات السلاسة والأمان.