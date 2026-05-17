قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء آخر يوم من ذي القعدة.. 9 كلمات لسعة الرزق وسداد الديون
«سيبوني أفضفض» .. رد فعل مُفاجئ من الفنان صلاح عبدالله بعد خسارة الزمالك كأس الكونفدرالية
مصطفى إبراهيم: الزمالك قدّم بطولة استثنائية.. وركلة الجزاء غيّرت مسار الكونفدرالية
موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة
الدولار بـ 52.95 جنيه.. أسعار العُملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 17-5-2026
انطلاق بعثة الأطباء البيطريين المصريين للإشراف على مشروع الأضاحي بمكة المكرمة
أسعار ومواصفات تويوتا أوربان كروزر 2026 في السعودية
حكم من مات غنيًا ولم يحج؟.. الإفتاء تجيب
احتجاجات مؤيدة لفلسطين .. واستنفار أمني قرب حفل «يوروفيجن» في فيينا
«قدّر الله وما شاء فعل».. شاهد رد فعل أمير عزمى مجاهد بعد خسارة الزمالك لقب الكونفدرالية
«فيفا» تعلن عقد اجتماع إيجابي مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم قبل انطلاق كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خفايا ومفاجآت.. 10 حيل ذكية في هواتف الآيفون لعام 2026 ستغير طريقة استخدامك لهاتفك تماماً

هواتف الآيفون
هواتف الآيفون
احمد الشريف

أصدرت منصات تكنولوجية عالمية دليلاً برمجياً موسعاً يكشف الستار عن مجموعة من الميزات الخفية والحيل الذكية داخل هواتف آيفون الرائدة، والتي يجهل وجودها ملايين المستخدمين رغم قيمتها الكبيرة في تسهيل الاستخدام اليومي؛ ويركز التقرير الشامل على كيفية استغلال التحديثات البرمجية الأخيرة لرفع معدلات الإنتاجية، وحماية البيانات الشخصية، وتوفير طاقة البطارية بأساليب مبتكرة لم تكن متاحة من قبل.

أتمتة المهام اليومية بالذكاء الاصطناعي

تستهدف الحيلة الأولى في الدليل تمكين مستخدمي آيفون من إنشاء "سيناريوهات ذكية" عبر تطبيق الاختصارات المطوّر (Shortcuts)، حيث بات بإمكان النظام الآن ربط العمليات المعقدة بأوامر بسيطة للغاية. 

ويسمح هذا التطور البرمجي، على سبيل المثال، بضبط الهاتف ليقوم تلقائياً بإرسال رسالة نصية محددة لأفراد الأسرة بمجرد مغادرة مقر العمل، أو تشغيل وضعية "التركيز الصارم" وقراءة رسائل البريد الإلكتروني الهامة بصوت المساعد الرقمي "سيري" بمجرد وضع الهاتف على المكتب.

تأمين الصور والملفات بمستويات متقدمة

تعتمد أبل في منظومتها الأمنية الجديدة لعام 2026 على توسيع صلاحيات ميزة "بصمة الوجه" (Face ID) لتشمل حماية مجلدات وملفات معينة داخل تطبيق الملاحظات والملفات الافتراضي بشكل مستقل؛ ويكشف الدليل عن حيلة ذكية تتيح للمستخدمين "إخفاء" الألبومات الحساسة تماماً من شبكة العرض الرئيسية، وتشفيرها داخل سحابة "iCloud" بطريقة تمنع ظهورها حتى في شريط البحث الذكي، مما يضمن خصوصية مطلقة للبيانات البنكية والصور العائلية في حال استخدام الهاتف من قِبل أشخاص آخرين.

إطالة عمر البطارية وخفايا الشحن السريع

تضمنت النصائح البرمجية طريقة مبتكرة للتحكم في مستويات استهلاك الطاقة عبر تفعيل خيار "شحن البطارية الذكي المخصص"، والذي يسمح للمستخدم بتحديد سقف الشحن عند 85% أو 90% للحفاظ على عمر الخلايا الكيميائية الافتراضي لأطول فترة ممكنة؛ وأوضح الخبراء أهمية إيقاف تشغيل ميزة "تحديث المؤثرات البصرية اللحظية" في الخلفية، والتي تستهلك طاقة مكثفة من المعالج، واستبدالها بنظام التنبيهات المجدولة لتوفير ما يصل إلى 20% من طاقة البطارية يومياً.

تثبت هذه الحيل البرمجية الخفية أن هاتف آيفون يمتلك إمكانيات هائلة تتجاوز الأنماط التقليدية الشائعة؛ ومع استمرار أبل في ضخ الميزات الذكية لعام 2026، يصبح التعرف على هذه الأدوات وتطبيقها خياراً حتمياً لكل مستخدم في مصر والوطن العربي للحصول على تجربة رقمية متكاملة تضمن أعلى مستويات السلاسة والأمان.

هواتف الآيفون الآيفون الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات

بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف يونيو والزيادة الجديدة

الزمالك

«الماتش» ينفرد : الزمالك يشارك في بطولة أفريقيا الموسم المقبل بأمر «الكاف»

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.. السعودية تعلن الموعد الصحيح

رؤية الهلال في السعودية

عيد الأضحى الأربعاء أم الخميس؟.. السعودية تستطلع غدًا هلال ذي الحجة لعام 1447 هجريا

عيدية الحكومة قبل عيد الأضحى.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال أيام

عيدية الحكومة قبل عيد الأضحى.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال أيام

صورة التلميذ

تعليم القاهرة تحقق في الواقعة المتداولة بشأن قيام معلم بحلق شعر تلميذ في الطابور

رؤية الهلال

موعد رؤية هلال شهر ذي الحجة في السعودية ومصر.. اليوم أم غدا؟

جماهير الزمالك

رد فعل غير متوقع من إبراهيم فايق بعد خسارة الزمالك أمام العاصمة

ترشيحاتنا

أرشيفية

اتصال سعودي قطري لبحث تطورات المنطقة وتعزيز جهود الاستقرار

ونيوزيلاندا

مصر ونيوزيلاندا تبحثان آفاق التعاون في قطاع الطاقة المتجددة

ترامب

تصعيد محتمل بشأن إيران.. ترامب: هدوء ما قبل العاصفة

بالصور

لوك كاجوال.. هاجر أحمد تبهر متابعيها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

رانيا منصور تستعرض رشاقتها.. شاهد

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

فستان لافت.. روجينا تخطف الأنظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

تكريم نخبة من نجوم الفن والإعلام في انطلاق الدورة الأولى من «Trend Awards» | شاهد

نجوم الفن فى الدورة الأولى من trend awards
نجوم الفن فى الدورة الأولى من trend awards
نجوم الفن فى الدورة الأولى من trend awards

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد