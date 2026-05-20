ينافس آيفون.. إليك مواصفات أحدث هواتف Find X9

كشفت أوبو عن سلسلة هواتف Find X9، صرّحت الشركة بأنها لن تُطلق هاتفًا رائدًا ببطارية تقل سعتها عن 7000 مللي أمبير. ولهذا السبب، حتى هاتف Find X9s الصغير، الذي يتميز بشاشة 6.32 بوصة، يحتوي على بطارية بسعة 7025 مللي أمبير. وتشير تسريبات جديدة إلى أن أوبو قد تزيد سعة البطارية في سلسلة هواتف Find X10 القادمة.

سلسلة هواتف أوبو فايند إكس 10

بحسب المسرب سمارت بيكاتشو، قد تأتي سلسلة هواتف أوبو فايند X10 ببطاريات بسعة 8000 مللي أمبير. كما كشف تسريب حديث أن السلسلة قد تضم أربعة طرازات بأحجام شاشة مختلفة ، تشمل 6.32 بوصة، و6.59 بوصة، و6.78 بوصة، و6.89 بوصة.

بينما لا يزال الاسم الدقيق للنسخة ذات الشاشة 6.32 بوصة غير معروف، يدّعي المُسرّب أن طراز 6.59 بوصة سيكون هو هاتف Find X10 القياسي. ومن المتوقع أن يصل طرازا 6.78 بوصة و6.89 بوصة باسمي Find X10 Pro و Find X10 Pro Max على التوالي.

يُقال إن التشكيلة ستضم أيضًا هاتف Find X10 Ultra ، الذي قد يتميز بنفس حجم شاشة طراز Pro Max. من المتوقع أن يعمل طراز Ultra بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل السادس، بينما قد تحتوي طرازات Find X10 الأخرى على معالجات MediaTek Dimensity من سلسلة 9. من المتوقع إطلاق طراز Ultra في النصف الأول من عام 2027.

بالعودة إلى النسخة ذات الشاشة 6.32 بوصة، يُشاع أنها ستُطرح باسم Find X10s Pro. ومن المثير للاهتمام أن التسريب يُشير إلى أن أوبو ربما تمكنت من وضع بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير داخل هذا الجهاز الصغير. إذا صحّت هذه المعلومات، فسيُعتبر الهاتف إنجازًا هندسيًا بارزًا، خاصةً أنه من المتوقع أن يتضمن كاميرات عالية الجودة مماثلة لأجهزة سلسلة Find الأخرى.