بمواصفات كاميرا خيالية.. تسريبات تكشف تربع هاتف «Vivo X300 Ultra» على عرش التصوير السينمائي لعام 2026

أظهرت تقارير تقنية حديثة مسربة من منصات اختبار الهواتف الذكية، تصدر هاتف فيفو المرتقب "Vivo X300 Ultra" قائمة أفضل الهواتف الذكية المخصصة للتصوير السينمائي وفيديو المحترفين لعام 2026، متفوقاً على أقرب منافسيه من العمالقة، بفضل تزويده بمنظومة كاميرات متطورة وتقنيات معالجة بصرية غير مسبوقة تم تطويرها بالتعاون مع كبرى الشركات الألمانية المتخصصة في البصريات.

طفرة تقنية في مستشعرات كاميرا فيفو

تعتمد شركة "فيفو" في هاتفها الرائد الجديد على مستشعر ضخم بمقاس "1 إنش" من الجيل الأحدث لشركة سوني، والمصحوب بعدسات "ZEISS" الاحترافية المطلية بطبقة مضادة للانعكاسات الضوئية.

وتؤكد التسريبات العتادية أن الهاتف سيضم كاميرا تقريب مذهلة (Periscope Telephoto) بدقة 200 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري النقي وتقريب الفيديو الرقمي بمعدلات خارقة، مما يسمح بالتقاط تفاصيل سينمائية شديدة الوضوح حتى في ظروف الإضاءة المنعدمة أو الليليلة المعقدة.

معالج بصري مخصص وميزات الذكاء الاصطناعي

يدمج الهاتف رقاقة معالجة الصور المستقلة "Vivo V5 الابتكارية"، والتي تعمل جنباً إلى جنب مع معالج "Snapdragon 8 Gen 5" لإدارة خوارزميات التصوير بالذكاء الاصطناعي.

وتتيح هذه التوليفة العتادية للهاتف تسجيل مقاطع فيديو بدقة "8K" بمعدل 60 إطاراً في الثانية مع تفعيل وضع التثبيت البصري الهجين (Gimbal Stabilization)؛ فضلاً عن توفير ميزة "التركيز السينمائي التلقائي" التي تتبع الوجوه وحركة العين بدقة متناهية تحاكي كاميرات هوليوود الضخمة.

تصميم الشاشة الرائدة وبطارية شديدة التحمل

يقدم عملاق فيفو الجديد شاشة منحنية من نوع "OLED" بدقة فائقة وألوان حقيقية تدعم التدرج اللوني السينمائي الواسع، مما يمنح صناع المحتوى القدرة على مراجعة وتعديل ألوان الفيديوهات مباشرة من شاشة الهاتف بمصداقية كاملة.

وحرصت الشركة على دعم الجهاز ببطارية ضخمة من مصهور "السيليكون والكربون" مدعومة بشحن فائق السرعة، لضمان استمرار عمليات التصوير الخارجي لساعات طويلة دون الخوف من نفاد الطاقة المفاجئ أثناء العمل.

يمهد ظهور مواصفات "Vivo X300 Ultra" الطريق لثورة حقيقية في عالم صناعة المحتوى المرئي وهواتف "الألترا" لعام 2026؛ ومع اقتراب موعد الإعلان الرسمي، يبدو أن فيفو قد حسمت معركة التصوير السينمائي مبكراً لصالحها، لتقدم للأسواق المصرية والعالمية جهازاً يغني تماماً عن كاميرات التصوير الاحترافية باهظة الثمن.