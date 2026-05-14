أخبار التكنولوجيا.. إليك مواصفات أحدث هواتف فيفو Vivo X500.. وبمواصفات ثورية ريلمي تغزو الأسواق بسلسلة منتجات جديدة

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ينافس آيفون.. إليك مواصفات أحدث هواتف فيفو Vivo X500

يبدو أن المسرب الموثوق "ديجيتال تشات ستيشن" قد سرب أحجام شاشات الأجهزة الأربعة المتوقع انضمامها إلى سلسلة هواتف أوبو فايند إكس 10 القادمة و كشف المسرب أيضاً عن أحجام شاشات سلسلة هواتف فيفو إكس 500.

بسرعة شحن طلقة.. إليك أفضل باوربنك في الأسواق في 2026

أعلنت لينوفو عن باوربنك جديد، Legion P5، من المقرر طرحه للبيع في الصين في 19 مايو بسعر 169 يوان (حوالي 25 دولارًا أمريكيًا). وهو باوربنك بسعة 10000 مللي أمبير يدعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 100 واط

يأتي الباوربنك مزودًا بكابل مدمج بطول 24 سنتيمترًا تقريبًا، مصنوع من مادة السيليكون الناعمة ليتحمل الانحناء داخل الحقيبة أو الجيب. يتميز Legion P5 بتصميم مستوحى من الآلات الميكانيكية، بما يتماشى مع علامة Legion التجارية للألعاب. كما يحتوي على شاشة رقمية أمامية تعرض معلومات آنية، مثل قوة الشحن الحالية، ونسبة شحن البطارية المتبقية، ومؤشرات حالة الإدخال والإخراج.

هل هاتفك منهم .. تحديث HyperOS 3.1 لم يصل إلى تلك الأجهزة

رغم أن شركة شاومي قد بدأت بالفعل برنامج المعاينة التجريبية لنظام أندرويد 17 لبعض الأجهزة، إلا أن أكثر من اثني عشر جهازًا لا تزال تنتظر ترقية نظام التشغيل HyperOS 3.1. ويشمل ذلك بشكل رئيسي الهواتف الاقتصادية وبعض الهواتف متوسطة المدى، بينما تلقت الأجهزة المتطورة المؤهلة التحديث بالفعل.

بمواصفات ثورية ريلمي تغزو الأسواق بسلسلة منتجات جديدة إليك أهم مواصفاته

أكدت شركة ريلمي مؤخرًا أنها ستعلن عن هاتف ريلمي 16T 5G في 22 مايو وكشفت الشركة اليوم أن حدث الإطلاق سيشهد أيضًا الكشف عن سماعات أذن لاسلكية جديدة وساعة ذكية. ومن المتوقع أن تُساهم سماعات ريلمي Buds Air 8 Pro وساعة ريلمي Watch S5 القادمتان في توسيع نطاق منتجاتها، مع التركيز على الصوت واللياقة البدنية والربط السلس بين الأجهزة.