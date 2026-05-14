جامعتا الأقصر وكابيتال نورمال الصينية تبحثان تعزيز التعاون المشترك

عقدت جامعة الأقصر اجتماعًا موسعًا مع وفد من جامعة كابيتال نورمال الصينية، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجانبين، ومناقشة آليات ترقية فصل «كونفوشيوس» الذي تحتضنه جامعة الأقصر، تمهيدًا لتحويله إلى معهد كونفوشيوس متكامل خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بحضور الأستاذة الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور محمود عبدالصادق، النائب الأكاديمي لجامعة الأقصر الأهلية، والأستاذ الدكتور محمود النوبي أحمد، عميد كلية الألسن، والدكتور حسن رفعت، مدير مكتب التعاون الدولي، والدكتور مصطفى حرز الله، مدير إدارة التسويق بجامعة الأقصر الأهلية، إلى جانب وفد جامعة كابيتال نورمال الصينية برئاسة السيد “Cao Wenjun” رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور مونج مدير فصل «كونفوشيوس» بجامعة الأقصر، وعدد من أعضاء الوفد الصيني.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز الأنشطة والإنجازات التي حققها فصل «كونفوشيوس» بجامعة الأقصر خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة سبل تطوير الخدمات التعليمية والثقافية التي يقدمها الفصل، وبحث الخطوات التنفيذية اللازمة لتحويله إلى «معهد كونفوشيوس» متكامل، باعتباره الفصل الوحيد من نوعه على مستوى جامعات صعيد مصر.

وأكدت الدكتورة صابرين عبدالجليل حرص جامعة الأقصر على تعزيز التعاون مع جامعة كابيتال نورمال الصينية في مختلف المجالات الأكاديمية والثقافية والبحثية، مشيرة إلى أهمية دعم التبادل العلمي والثقافي بين الطرفين، والعمل على تذليل العقبات التي تسهم في تطوير فصل «كونفوشيوس»، بما يحقق مزيدًا من الاستفادة للطلاب والباحثين.

كما تناولت المناقشات التوسع في برامج المنح الدراسية وتبادل الطلاب، وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك لا تقتصر على تعليم اللغة الصينية فقط، وإنما تمتد إلى مجالات البحث العلمي والابتكار والتبادل الثقافي، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين جامعة الأقصر والجامعات الصينية.

وفي ختام الاجتماع، استعرضت مديرة مكتب التعاون الدولي بالجانب الصيني أبرز جهود وأنشطة فصل «كونفوشيوس» بجامعة الأقصر، مؤكدة حرص جامعة كابيتال نورمال الصينية على تقديم مزيد من الدعم لتطوير الفصل وتعزيز أوجه التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم أهداف التنمية التعليمية والثقافية لدى الجانبين.