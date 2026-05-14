قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسم ملف إيران.. ماذا يحمل ترامب في جعبته خلال زيارة الصين؟
تطوير التعليم في مصر.. مطالب بتدريب المعلمين وتقليل كثافة الفصول لتطبيق النموذج الياباني
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أخميم.. صور
انتظار المركبات.. ضوابط جديدة لتحصيل الرسوم وإنهاء الإتاوات العشوائية
35 مليون جنيه للزمالك بعد شهر واحد من انطلاق التطبيق الرسمي
ماركو روبيو: موقف أمريكا تجاه تايوان لم يتغير بعد لقاء ترامب وشي جين بينج
أسبوع سار للموظفين بالحكومة.. بعد 5 أيام قرار للعاملين بالدولة.. ما الخبر؟
قائد القيادة المركزية الأمريكية: حققنا أهدافنا العسكرية في إيران خلال أقل من 40 يوما
أوقاف الوادي الجديد تجهز 23 ساحة و324 مسجدًا لصلاة عيد الأضحى
الرئيس الفلسطيني: الاستيطان إرهاب ممنهج.. ونرفض بشكل قاطع محاولات تقويض الأونروا
وزير السياحة والآثار يلتقي سائحين ألمان وفرنسيين خلال تفقد مشروع ترميم معبد الرامسيوم بالأقصر
وزير التعليم: خطة جديدة لتوزيع وجبات التغذية المدرسية بداية من العام المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعتا الأقصر وكابيتال نورمال الصينية تبحثان تعزيز التعاون المشترك

جامعة الأقصر وجامعة كابيتال نورمال الصينية تبحثان تعزيز التعاون المشترك وترقية فصل «كونفوشيوس» إلى معهد متكامل
جامعة الأقصر وجامعة كابيتال نورمال الصينية تبحثان تعزيز التعاون المشترك وترقية فصل «كونفوشيوس» إلى معهد متكامل
شمس يونس

عقدت جامعة الأقصر اجتماعًا موسعًا مع وفد من جامعة كابيتال نورمال الصينية، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجانبين، ومناقشة آليات ترقية فصل «كونفوشيوس» الذي تحتضنه جامعة الأقصر، تمهيدًا لتحويله إلى معهد كونفوشيوس متكامل خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بحضور الأستاذة الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور محمود عبدالصادق، النائب الأكاديمي لجامعة الأقصر الأهلية، والأستاذ الدكتور محمود النوبي أحمد، عميد كلية الألسن، والدكتور حسن رفعت، مدير مكتب التعاون الدولي، والدكتور مصطفى حرز الله، مدير إدارة التسويق بجامعة الأقصر الأهلية، إلى جانب وفد جامعة كابيتال نورمال الصينية برئاسة السيد “Cao Wenjun” رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور مونج مدير فصل «كونفوشيوس» بجامعة الأقصر، وعدد من أعضاء الوفد الصيني.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز الأنشطة والإنجازات التي حققها فصل «كونفوشيوس» بجامعة الأقصر خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة سبل تطوير الخدمات التعليمية والثقافية التي يقدمها الفصل، وبحث الخطوات التنفيذية اللازمة لتحويله إلى «معهد كونفوشيوس» متكامل، باعتباره الفصل الوحيد من نوعه على مستوى جامعات صعيد مصر.

وأكدت الدكتورة صابرين عبدالجليل حرص جامعة الأقصر على تعزيز التعاون مع جامعة كابيتال نورمال الصينية في مختلف المجالات الأكاديمية والثقافية والبحثية، مشيرة إلى أهمية دعم التبادل العلمي والثقافي بين الطرفين، والعمل على تذليل العقبات التي تسهم في تطوير فصل «كونفوشيوس»، بما يحقق مزيدًا من الاستفادة للطلاب والباحثين.

كما تناولت المناقشات التوسع في برامج المنح الدراسية وتبادل الطلاب، وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك لا تقتصر على تعليم اللغة الصينية فقط، وإنما تمتد إلى مجالات البحث العلمي والابتكار والتبادل الثقافي، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين جامعة الأقصر والجامعات الصينية.

وفي ختام الاجتماع، استعرضت مديرة مكتب التعاون الدولي بالجانب الصيني أبرز جهود وأنشطة فصل «كونفوشيوس» بجامعة الأقصر، مؤكدة حرص جامعة كابيتال نورمال الصينية على تقديم مزيد من الدعم لتطوير الفصل وتعزيز أوجه التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم أهداف التنمية التعليمية والثقافية لدى الجانبين.

الأقصر اخبار الأقصر جامعة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

محمد غنيم

بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم

العداد الكودي

بيان برلماني عاجل لوقف قرار إلغاء الشرائح للعدادات الكودية

موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

بيان عاجل من السعودية.. موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

ييس توروب

اعتذار 3 ومدرب مرفوض.. قائمة المرشحين لـ خلافة توروب في الأهلي

يونس هشام

ساعدونى أجيب حق بابا.. استغاثة مؤثرة من طالب تهز السوشيال ميديا

حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على موقع صدى البلد

النائب محمد فؤاد يكشف لـ"صدى البلد" مصير سعر الدولار خلال الفترة القادمة.. فيديو

اسعار الكهرباء بعد الزيادة

بند للعدادات الكودية .. أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة

ترشيحاتنا

منتخب مصر

وائل رياض يعلن تشكيل منتخب مصر 2007 أمام عمان وديا

صمن الدورة التدريبية

قبل الامتحانات النهائية.. محاضرة تحكيمية مكثفة في دورة مدربي حراس المرمى

ريال مدريد

قائمة ريال مدريد لمواجهة اوفييدو في الدوري الإسباني

بالصور

طب الزقازيق تناقش سبل الوقاية من انتـ حار الأطفال والمراهقين خلال ورشة عمل

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

عميد طب الزقازيق يتفقد مستشفى العاشر لمتابعة الاستعدادات للاعتماد

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

طريقة عمل ورقة لحمة بالخضار.. وصفة سهلة بطعم العزومات

طريقة عمل ورقة اللحمة بالخضار
طريقة عمل ورقة اللحمة بالخضار
طريقة عمل ورقة اللحمة بالخضار

بـ نص مليون جنيه .. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة «باسل سماقية»

بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد