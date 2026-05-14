رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال النظافة وترميم أرصفة شارع سلمي سليم وصيانة نافورة الملك عبدالله

قام اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بمتابعة أعمال رفع كفاءة النظافة وتحسين المظهر الحضاري والبصري لمدينة الاقصر.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه تم تنفيذ نظافة وتفريغ جميع حاويات شارع صلاح سالم القبلي والبحري

ونظافة وغسيل وصيانة نافورة الملك عبدالله بمنطقة وسط المدينة.

كما تم تنفيذ حملة نظافة بطريق المطار بداية من ميدان النافورة وحتي ميدان جبالكو بمحور اللواء سمير فرج وتفريغ جميع الحاويات بمنطقة منشأة العماري، كما تم تفريغ جميع الحاويات وتنفيذ حملات نظافة مكثفة بمنطقة القباحي الغربي بحي شرق.

كما تم ترميم رصيف بلاط انترلوك شارع سلمي سليم وتنفيذ حملة نظافة بالشارع المعني وشارع السوفتيل وغسيل الأرصفة ومدخل معبد الكرنك والكورنيش، فضلاً عن متابعة أعمال شركة رؤية لخدمات الزراعة بمنطقة كورنيش النيل، وذلك لرفع كفاءة الزراعات وتقليم الأشجار وتنظيف الأحواض ورى النباتات، حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري لمدينة الأقصر والظهور بالمظهر اللائق أمام السائحين.

شارك في الأعمال حاتم جابر سلامة سكرتير مدينة الأقصر، وحسن عبده رئيس حي وسط، وأشرف سعد الدين مهدي رئيس حي المطار، وشعبان أحمد سليمان رئيس حي شرق، وأيمن حسين رئيس حي جنوب ويوسف محمد علي رئيس حي شمال.