أحمد محمد عوض كلية طب الأسنان يحصد أربع ميداليات ببطولة كأس مصر للزعانف قصيرة المسافات

تقدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بخالص التهنئة إلى الطالب أحمد محمد محمد عوض، الطالب بالفرقة الأولى بكلية طب الأسنان بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بمناسبة مشاركته المتميزة مع فريق نادي القناة الرياضي في بطولة كأس مصر للزعانف مسافات قصيرة، والتي أقيمت بحمام سباحة ستاد القاهرة الدولي، محققاً نتائج مشرفة تعكس تميز طلاب الجامعة في مختلف المجالات الرياضية والأكاديمية.

كما تقدم الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بالتهنئة للطالب على هذا الإنجاز الرياضي المتميز، مؤكداً حرص الجامعة على دعم الطلاب الموهوبين وتشجيعهم على تحقيق التوازن بين التفوق الدراسي والنجاح الرياضي، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة والتميز في مختلف المحافل.

ومن جانبها، أعربت إدارة كلية طب الأسنان بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عن فخرها واعتزازها بما حققه الطالب من نتائج متميزة خلال البطولة، تحت إشراف عام الدكتورة غادة حداد عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة داليا فياض عميد كلية طب الأسنان، والدكتورة مروة شرعان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ميرهان نبيه منسق برنامج طب الأسنان.

وجاءت نتائج الطالب أحمد محمد محمد عوض خلال مشاركته في البطولة بحصوله على المركز الثاني في سباق 50 متر مونو، والمركز الثالث في سباق 100 متر مونو، والمركز الثالث في سباق 200 متر مونو، بالإضافة إلى المركز الثالث في سباق 50 متر أبنيا، في إنجاز رياضي يعكس حجم الجهد المبذول والإصرار على تحقيق التميز.

وأكدت إدارة الكلية تمنياتها للطالب بمزيد من النجاح والتألق الرياضي والأكاديمي، واستمرار تحقيق الإنجازات التي ترفع اسم الجامعة في مختلف المنافسات الرياضية.