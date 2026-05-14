القبض على لص سرق موتوسيكلا بالأقصر

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على لص سرق دراجة نارية من أمام إحدى المحاكم بمدينة أرمنت التابعة لمحافظة الأقصر، فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضرر خلاله القائم على النشر من قيام شخص بسرقة دراجته النارية بالأقصر.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 4 الجارى تلقى مركز شرطة إسنا بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، باكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها أمام إحدى المحاكم بدائرة المركز.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عنصر جنائى، مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت، وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستولى عليها.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.